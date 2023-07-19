ولي العهد يلتقي رئيس قيرغيزستان على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم، الرئيس صادير جباروف رئيس الجمهورية القرغيزية، وذلك على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

