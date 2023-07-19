قطاع المصارف يقود صعود الأسهم الأمريكية وسط نتائج الشركات القوية

ارتفع المؤشران داون جونز الصناعي وستاندرد اند بورز 500 ارتفاعا طفيفا في ختام تعاملات اليوم بفضل نتائج الشركات القوية، فيما أبقى تراجع أسهم مايكروسوفت المؤشر ناسداك دون تغيير يذكر.

وبحسب "رويترز" واصل قطاع المصارف مكاسبه، وارتفع مؤشر أسهم البنوك على ستاندرد اند بورز لثالث جلسة على التوالي وللجلسة الثامنة في تسع جلسات.

ووفق بيانات أولية، صعد ستاندرد اند بورز 500 بواقع 10.19 نقطة أو 0.24 في المائة إلى 4565.89 نقطة، في حين زاد ناسداك المجمع 3.86 نقطة أو 0.03 في المائة إلى 14357.50 نقطة. وصعد داو جونز 109.49 نقطة أو 0.31 في المائة إلى 35061.42 نقطة. وهذه هي الجلسة الثامنة على التوالي التي يرتفع فيها المؤشر، فيما يمثل أطول مسيرة صعود له منذ سبتمبر 2019.

