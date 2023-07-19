تراجع مشاريع الإسكان الجديدة في أمريكا 0.8 % خلال يونيو 

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم تراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة، بعد ارتفاعه في الشهر السابق إلى أعلى مستوى له منذ 11 شهرا.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن عدد مشاريع الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي تراجع بنسبة 8 % إلى ما يعادل 1.434 مليون وحدة سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 15.7 % إلى ما يعادل 1.559 مليون وحدة سنويا خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع العدد بنسبة 9.3 % إلى ما يعادل 1.804 مليون وحدة سنويا خلال يونيو الماضي مقابل 1.631 مليون وحدة سنويا في مايو الماضي وفقا للبيانات الأولية.

جاء التراجع الكبير في عدد المشروعات خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه في الشهر السابق إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2022 عندما سجل ما يعادل 1.561 مليون وحدة سنويا.

وأشار تقرير الوزارة إلى ارتفاع عدد المباني ذات الوحدة الواحدة التي يتم العمل فيها بنسبة 18.5 % إلى ما يعادل 997 الف وحدة سنويا، في حين ارتفع عدد المشروعات متعددة الوحدات بنسبة 27.1 % إلى ما يعادل 634 ألف وحدة سنويا.

في الوقت نفسه، تراجع عدد طلبات الحصول على تراخيص البناء والذي يشير إلى نشاط التشييد المستقبلي بنسبة 3.7 % إلى ما يعادل 1.440 مليون وحدة سنويا خلال يونيو الماضي، بعد ارتفاعه 5.6 % سنويا إلى ما يعادل 1.496 مليون وحدة سنويا خلال مايو الماضي.

كان المحللون يتوقعون تراجع عدد التراخيص بنسبة 0.1 % إلى ما يعادل 1.490 مليون وحدة سنويا، مقابل 1.491 مليون وحدة في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وأشار تقرير وزارة التجارة إلى ارتفاع عدد تراخيص البناء للمشاريع متعددة الوحدات بنسبة 12.9 % إلى ما يعادل 518 ألف وحدة في حين ارتفع عدد تراخيص المشروعات ذات الوحدة الواحدة بنسبة 2.2 % إلى ما يعادل 922 ألف وحدة سنويا.