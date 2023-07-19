كراتشي من بين 5 مدن عالمية أقل ملاءمة للعيش لعام 2023

عمالة باكستانية غير منتظمة وباعة في أحد شوارع مدينة كراتشي، وصنفت كراتشي بين أفضل خمس مدن في العالم أقل ملاءمة للعيش فيها في مؤشر الرفاهية العالمي 2023، حيث احتلت المرتبة 169 من أصل 173 مدينة، بينما احتلت لاغوس والجزائر العاصمة وطرابلس ودمشق المرتبة الأدنى. "إ ب أ"

ويقوم مؤشر الرفاهية الذي يركز على التعافي بعد كوفيد بتقييم الظروف المعيشية على أساس الاستقرار والرعاية الصحية والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية. وحصلت كراتشي على مجموع إجمالي قدره 42.5، فقد سجلت درجات أفضل نسبيا في الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.

وتأتي المدن الأعلى تصنيفا في المؤشر غالبا من أوروبا الغربية وكندا، مع احتلال فيينا المركز الأول للعام الثاني على التوالي.