الكونغو .. أزمة إنسانية منسية

سكان يفرون من القتال بين متمردي حركة 23 مارس والقوات الكونغولية بالقرب من كيبومبا شمال جوما بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وحذرت الأمم المتحدة من تصاعد العنف في شرق الكونغو بشكل ملحوظ، حيث قتل أكثر من 40 مدنيا في ثلاثة أيام. "أ ب"

واحتدم الصراع في شرق الكونغو منذ عقود، حيث تقاتل أكثر من 120 جماعة مسلحة للسيطرة على الموارد المعدنية القيمة.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن هناك أكثر من 600 شخص قتلوا فيما نزح نحو 345 ألفا آخرين في مقاطعة إيتوري هذا العام.

وفي تقرير حديث، انتقدت منظمة أطباء بلا حدود بدء تقديم المساعدات في المنطقة، واصفة إياها بالبطيئة وغير الكافية والمبهمة.