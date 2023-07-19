صندوق النقد: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب يخاطر بزيادة تضخم أسعار الغذاء عالميا

قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن انسحاب روسيا من الاتفاق الذي يسمح بالصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود يفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمي ويخاطر بزيادة تضخم أسعار الغذاء، خاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل.

وقال متحدث باسم الصندوق إن المؤسسة المالية الدولية ستواصل المراقبة الدقيقة للتطورات الراهنة في المنطقة وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي.