درجات الحرارة القاتلة تضرب الملايين في 3 قارات

عانى ملايين الأشخاص في ثلاث قارات موجة حرارة شديدة الخطورة الأربعاء مع اندلاع الحرائق وتصاعد المخاوف الصحية وتراجع سجلات درجات الحرارة.

وأشار الخبراء بأصابع الاتهام إلى التغير المناخي الناجم عن حرق الوقود، قائلين إن الاحتباس الحراري له دور رئيس في الطقس المدمر.

أصدرت الحكومات تحذيرات تتعلق بالسلامة، بما في ذلك في اليونان التي كانت من بين الدول التي تكافح حرائق الغابات.

اندلع حريقان في الغابات، أججتهما رياح قوية، في غرب أثينا، بينما اندلع حريق آخر في جزيرة رودس السياحية - حيث كان على السكان المحليين أن يقرروا ما إذا كانوا سيهربون.

قال ديميتريس ميخائيلوس، وهو من سكان بلدة بورناري المهددة بالنيران، "لن أغادر. بدأت في بناء هذا المنزل عندما كان عمري 27 عاما بمفردي".

وقال رجال الإطفاء اليونانيون إن رومانيا وسلوفاكيا وبولندا سترسل نحو 230 من رجال الإطفاء لمساعدتها على التصدي للحرائق.

ناشدت الحكومة اليونانية السكان أن يكونوا حريصين للغاية على عدم إشعال حرائق جديدة.

قالت فرنسا، الأربعاء، إن درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) متوقعة في أجزاء من جنوب البلاد، بما في ذلك جزيرة كورسيكا المطلة على البحر المتوسط.

تم تسجيل ارتفاع 29.5 درجة مئوية في منتجع التزلج على جبال الألب الفرنسية، بينما تم تسجيل 40.6 درجة مئوية لأول مرة في فردان في سفوح جبال البرانس.

حطمت بكين رقما قياسيا يبلغ 23 عاما مع 27 يوما متتاليا من درجات الحرارة فوق 35 درجة مئوية.

قال Qiu Yichong، الطالب البالغ من العمر 22 عاما، "عند الظهر ، أشعر وكأن الشمس تحرق ساقي، أشعر وكأن بشرتي تحترق".

وقال هان ويلي، سائق توصيل، لوكالة فرانس برس: "في بعض الأحيان عندما يكون الجو حارا جدا، أشعر ببعض الارتباك أو الدوار".

حثت حكومة بكين كبار السن على البقاء في منازلهم والأطفال على تقصير وقت اللعب في الهواء الطلق لتقليل التعرض للحرارة وتلوث الأوزون على مستوى الأرض.

كان الناس يرفعون أجهزة تكييف الهواء في المكاتب والمنازل والمطاعم ليظلوا هادئين، مما أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة.

في جزر الكناري، واجه نحو 400 من رجال الإطفاء حريقا دمر 3500 هكتار من الغابات وأجبر 4000 من السكان على الإخلاء، مع تحذير السلطات الناس من ارتداء أقنعة الوجه في الخارج بسبب رداءة نوعية الهواء.

كما كانت درجات الحرارة شديدة في أجزاء أخرى من إسبانيا، مع وجود ثلاث مناطق في حالة تأهب أحمر، وكذلك في إيطاليا.

من المتوقع أن تتجاوز جزر سردينيا وصقلية الإيطالية رقما قياسيا على مستوى القارة يبلغ 48.8 درجة مئوية تم تسجيله في صقلية في أغسطس 2021.

في لانوسي، بالقرب من الساحل الشرقي لجزيرة سردينيا، كان هناك معسكر صيفي للأطفال يقيد الزيارات الشاطئية في الصباح الباكر ويمنع ممارسة الرياضة، بحسب ما قالت المعلمة مورغانا كوكا لوكالة فرانس برس.

في كالياري عاصمة سردينيا، قالت الصيدلانية تيريزا أنجيوني إن المرضى يشكون من أعراض مرتبطة بالحرارة.

قال أنجيوني: "إنهم يشترون بشكل أساسي مكملات المغنيسيوم والبوتاسيوم ويطلبون منا قياس ضغط الدم لديهم الذي غالبا ما يكون منخفضا".

سعى الكثيرون في جميع أنحاء إيطاليا للهروب عن طريق البحر، بما في ذلك خارج روما، حيث بلغت حرارة منتصف النهار 40 درجة مئوية.

وقالت فيرجينيا سيزاريو، 30 عاما، على شاطئ فوسين بالقرب من العاصمة: "بالتأكيد ، من الأفضل أن تكون على الشاطئ، يمكنك على الأقل أن تهب رياحا خفيفة من البحر".

وأوضح فابريزيو كاروزا، موظف مكتب خلفي يبلغ من العمر 26 عاما من بلجيكا: "لقد أصبح هذا الوضع الطبيعي الجديد". "الجو يزداد سخونة وسخونة."

في غضون ذلك، في أمريكا الشمالية، استيقظ عشرات الملايين من الأمريكيين على حادث آخر الأربعاء، بعد تعرضهم لحرارة خطيرة في اليوم السابق.

في بلدة سان أنجيلو بولاية تكساس، حيث كان من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 108 فهرنهايت (42 درجة مئوية)، قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنها "تنفد من السبل للقول إن الجو سيكون حارا هناك اليوم".

وقالت الوكالة على تويتر "نناشدكم أن تستمروا في ممارسة السلامة من الحرارة وأن تحافظوا على هدوئكم".

وفي ولاية أريزونا، وصل الزئبق في مطار فينيكس سكاي هاربور مرة أخرى إلى 110 درجة فهرنهايت يوم الثلاثاء، محطما الرقم القياسي السابق البالغ 18 يوما متتاليا عند أو أعلى من درجة الحرارة تلك، المحددة في 1974.

وبين روبرت فوتارد، مدير معهد المناخ الفرنسي بيير سيمون لابلاس، أن موجات الحر في جميع أنحاء أوروبا والعالم "ليست ظاهرة واحدة ، بل العديد منها تعمل في الوقت نفسه".

لكن جميعها يعززها عامل واحد: تغير المناخ.

جاءت الحرارة القياسية في الوقت الذي التقى فيه المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري بمسؤولين صينيين في بكين، مع إحياء أكبر ملوثين في العالم للدبلوماسية المتوقفة بشأن الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري.

وفي حديثه أمس الثلاثاء في قاعة الشعب الكبرى في بكين مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، دعا كيري إلى "قيادة عالمية" بشأن قضايا المناخ.