الموافقة على طلب "التعاونية" زيادة رأسمالها إلى 1.5 مليار ريال عن طريق منح أسهم مجانية

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة التعاونية للتأمين زيادة رأسمالها من 1.25 مليار ريال إلى 1.5 مليار ريال بمنح سهم مجاني مقابل كل خمسة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سيحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وستسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 250 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 125 مليون سهم إلى 150 مليون سهم، بزيادة قدرها 25 مليون سهم، على ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.