أرباح "فولفو" تفوق التوقعات خلال الربع الثاني .. 1.89 مليار دولار

توقعت شركة صناعة الشاحنات والحافلات السويدية "فولفو" أن يتراجع الطلب على الشاحنات تدريجيا من المستويات المرتفعة بعد أن أعلنت الشركة السويدية عن أرباح قياسية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقالت فولفو، اليوم، إن الطلب على الشحن ونشاط البنية التحتية لا يزال عند "مستويات جيدة في معظم أسواقنا، لكنه تراجع عن مستوياته القصوى الأخيرة"، بحسب "بلومبيرج".

وأضافت الشركة أنها لا تزال تعمل على خفض حجم الطلبات المتأخرة وتحظر قبول طلبات جديدة.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني حتى يونيو الماضي بنسبة 15.4 في المائة، في حين كانت توقعات المحللين تزيد قليلا عن 13.5 في المائة.

وقالت الشركة إن إدارة تضخم التكلفة وقضايا سلاسل التوريد كانت أساسية لتحقيق هذه النتيجة.

وتحقق فولفو نحو 70 في المائة من إيراداتها في أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث تبلغ احتمالات الركود نحو 50 في المائة في الأشهر الـ 12 المقبلة.

ورفعت فولفو توقعاتها لتسجيلات الشاحنات الثقيلة في أوروبا وأمريكا الشمالية لعام 2023 إلى 330 ألف في كل منطقة، بزيادة 10 آلاف منذ أبريل الماضي.

وارتفعت الأرباح التشغيلية المعدلة، خلال الربع الثاني، إلى 21.7 مليار كرونة (1.89 مليار دولار)، مقارنة بمتوسط تقدير المحللين البالغ 18 مليار كرونة.

وتستثني النتيجة رسوما بقيمة 6 مليارات كرونة تتعلق بتسوية مكافحة الاحتكار التي أجرتها المفوضية الأوروبية في عام 2016.