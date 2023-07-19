الأسهم اليابانية عند قمة أسبوعين بدعم مكاسب وول ستريت

صعد المؤشر نيكاي اليابانية إلى أعلى مستوياته في أسبوعين اليوم، مدفوعا بصعود في وول ستريت وتعليقات من محافظ البنك المركزي الياباني تشير إلى ميل للتيسير النقدي.

وبحسب "رويترز" صعد نيكاي في آخر نصف ساعة من جلسة التداول لينهي اليوم على زيادة 1.24 في المائة إلى 32896.03 نقطة وهو أعلى مستوى وصل إليه في الجلسة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.19 في المائة إلى 2278.97 نقطة.

ارتفع المؤشر داو جونز الليلة الماضية بأكثر من واحد في المائة في سابع جلسة مكاسب على التوالي وسط نتائج أعمال مالية قوية للبنوك وتفاؤل بأن الاقتصاد في طريقه للوصول لبر الأمان.

وفي تلك الأثناء أشار محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا إلى تمسكه بالحفاظ على السياسة النقدية فائقة التيسير في الوقت الراهن، وقال إن هناك بعض المساحة المتاحة لتحقيق نسبة التضخم المستهدفة للبنك والبالغة اثنين في المائة بشكل مستقر ومستدام.

تعافى نيكاي على مدى الأسبوع المنصرم بعد تراجع حاد عن أعلى مستوى إغلاق في 33 عاما سجله في الثالث من يوليو عند 33753.33 نقطة. وزاد المؤشر 27 في المائة منذ منتصف مارس ليصل لتلك النقطة.

واليوم، ارتفعت أسهم 218 شركة مدرجة على نيكاي من أصل 225 وتراجعت أسهم سبع شركات.

وسجل سهم نيسان موتور أفضل أداء، إذ صعد 7.68 في المائة.