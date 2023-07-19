"متطورة" تربح 50 مليون ريال في الربع الثاني .. بارتفاع 85%

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: • ارتفاع الأرباح غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. • ارتفاع الربح المحقق من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. • ارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة. • انخفاض تكاليف التمويل. على الرغم من: • انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة. • ارتفاع الزكاة التقديرية. • انخفاض الإيرادات الأخرى. • ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: • ارتفاع الأرباح غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. • ارتفاع الربح المحقق من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. • ارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة. على الرغم من: • انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة. • ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية. • انخفاض الإيرادات الأخرى.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى المماثلة من العام السابق إلى: • ارتفاع الأرباح غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. • ارتفاع الربح المحقق من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. • انخفاض تكاليف التمويل. على الرغم من: • انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة. • انخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة. • ارتفاع الزكاة التقديرية. • انخفاض الإيرادات الأخرى. • ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.

طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل

ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي هذه النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 تم إعدادها من قبل إدارة الشركة ولم يتم فحصها بعد من قبل مراجعها الخارجي

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