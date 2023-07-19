"متطورة" تربح 50 مليون ريال في الربع الثاني .. بارتفاع 85%

أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة) النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 "ستة أشهر".
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|56.74
|31.09
|82.5
|25.35
|123.83
|إجمالي الربح (الخسارة)
|56.74
|31.09
|82.5
|25.35
|123.83
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|51.04
|27.45
|85.94
|22.57
|126.14
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|50.54
|27.32
|84.99
|22.07
|129
|إجمالي الدخل الشامل
|24.03
|-30.81
|-
|23.4
|2.69
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|بند
|الفترة الحالية
|الفترة المماثلة من العام السابق
|التغير%
|المبيعات/الإيرادات
|82.09
|65.53
|25.27
|إجمالي الربح (الخسارة)
|82.09
|65.53
|25.27
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|73.61
|58.45
|25.94
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|72.61
|58.26
|24.63
|إجمالي الدخل الشامل
|47.42
|-0.77
|-
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|951.74
|899.66
|5.79
|ربحية (خسارة) السهم
|1.21
|0.97
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|بند
|توضيح
|يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى
|يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
• ارتفاع الأرباح غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
• ارتفاع الربح المحقق من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
• ارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة.
• انخفاض تكاليف التمويل.
على الرغم من:
• انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة.
• ارتفاع الزكاة التقديرية.
• انخفاض الإيرادات الأخرى.
• ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية
|يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى
|يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
• ارتفاع الأرباح غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
• ارتفاع الربح المحقق من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
• ارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة.
على الرغم من:
• انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة.
• ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.
• انخفاض الإيرادات الأخرى.
|يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى
|المماثلة من العام السابق إلى:
• ارتفاع الأرباح غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
• ارتفاع الربح المحقق من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
• انخفاض تكاليف التمويل.
على الرغم من:
• انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة.
• انخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة.
• ارتفاع الزكاة التقديرية.
• انخفاض الإيرادات الأخرى.
• ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.
|طبيعة رأي مراجع الحسابات
|الرأي غير المعدل
|ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي
|هذه النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 تم إعدادها من قبل إدارة الشركة ولم يتم فحصها بعد من قبل مراجعها الخارجي
|إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|لا يوجد
|معلومات إضافية
|- بلغ اجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) كما في نهاية الفترة الحالية 951.74 مليون ريال مقابل 899.66 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدرة 5.78%
-بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 24.02 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل للربع المماثل بقيمة (30.81) مليون ريال، ومقارنة للربع السابق بمبلغ 23.4 مليون ريال.
-بلغت حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة 11.48 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة ب 24.94 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة انخفاض 53.97%.
-قامت الشركة بعمل تغييرات في المراكز الاستثمارية واعادة بناء المحفظة الاستثمارية والدخول في عدد من الفرص الاستثمارية لتعويض النقص الحاصل من انخفاض ارباح الشركات الزميلة حيث حققت من هذه التغييرات أرباح تقدر بـ 40 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل أرباح بلغت نحو 9 ملايين ريال خلال الربع الأول من العام 2023.
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