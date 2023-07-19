زيارات ميدانية للشركات المؤهلة للمنافسة في تراخيص المواقع التعدينية السعودية

نظمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية زيارات ميدانية للشركات الدولية والمحلية المؤهلة للحصول على تراخيص الاستكشاف التعديني في جولتها الرابعة في مواقع "أم حديد وبئر عمق وجبل الصهايبة"، بهدف تمكين المتنافسين من الاطلاع على خصائص هذه المواقع من النواحي الفنية والجيولوجية والبنية التحتية، وذلك قبل مرحلة تقديم العروض وإعلان الفائزين في آب (أغسطس) المقبل.

وأوضح جراح بن محمد الجراح المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الزيارات تأتي في إطار تقييم قدرة الشركات المهتمة على العمل في هذه المواقع، ومعرفة الاحتياجات المحتملة للتطوير والتحديث في البنية التحتية والتقنيات المستخدمة في الاستكشاف التعديني، كما تهدف أيضا إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والشركات الراغبة في تنمية قطاع التعدين في المملكة وتعزيز الاستثمار فيه.

وأكد أن قطاع التعدين في المملكة نجح في استقطاب عديد من الاستثمارات النوعية، وتمكن من جذب شركات جديدة لبرنامج المنافسات للمرة الأولى مشيرا إلى أن منافسات رخص الكشف تعد مكملة لعملية منح التراخيص الحالية التي تم تطويرها وفق نظام الاستثمار التعديني من أجل تلبية أهداف رؤية المملكة 2030 وزيادة الإنفاق على عمليات الاستكشاف في المملكة.

وبين أن المواقع التعدينية التي تمت زيارتها تتمثل في موقع بئر عمق الواقع في منطقة المدينة المنورة على مساحة 187 كيلومترا مربعا، ويحتوي على خامات النحاس والزنك، إضافة إلى موقع أم حديد الواقع في منطقة الرياض على مساحة 246 كيلومترا مربعا ويحتوي على خامات من الفضة والرصاص والزنك والنحاس، إضافة إلى موقع جبل الصهايبة الذي يقع في منطقة عسير على مساحة 283 كيلومترا مربعا ويضم عددا من خامات الزنك والرصاص والنحاس، وتعد هذه الجولة هي الرابعة من المنافسات التعدينية لرخص الكشف في المملكة. وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن المجال ما زال مفتوحا للتقديم على الجولة الخامسة من المنافسات التعدينية لرخص الكشف على موقعي النماص والحلاحلة الواقعين بمنطقة عسير ويوجد فيهما عدد من الموارد المعدنية لخامات النحاس والذهب.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشركات الفائزة في هذه المنافسة خلال شهر أغسطس المقبل، حيث سيتعين على المتنافسين المؤهلين في المرحلة المقبلة تقديم برامج العمل والقدرة الفنية، وإعداد خطط أثر بيئية واجتماعية تشمل نسب التوظيف والشراء المحلي من المناطق المجاورة لهذه المواقع، بما يسهم في تنمية تلك المناطق والتفاعل مع المجتمعات المحلية، إضافة إلى خطط الابتكار والتطوير في هذه المواقع.

إلى ذلك، شارك بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين 2023، المقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال يومي 18 و19 يوليو الجاري.

وأوضح الخريف، خلال الجلسة التي جاءت بعنوان "الموازنة بين الموارد والمسؤولية - الاستراتيجيات المشتركة للتعدين المستدام في البلدان النامية"، أن المملكة اختارت التركيز على قطاع التعدين كخيار استراتيجي يساعد على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى التركيز على كيفية تعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع بدلا من التأثير المالي القصير.

وأشار إلى أن اختيار ربط التعدين بالصناعة هو نقطة تمكين للصناعة، إضافة إلى أن أهمية التعدين تتزايد لمساعدة المجتمعات العالمية على مواجهة التحديات المختلفة، وسد الاحتياج العالمي المتزايد على المعادن الرئيسة، في ظل التحول نحو استخدامات الطاقة النظيفة، مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمثل 30 في المائة من الاحتياطي العالمي للمعادن.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن نظام الاستثمار التعديني في المملكة تم بناؤه وفقا لأحدث الممارسات العالمية، ويتناول الجوانب المتعلقة بمخاوف المستثمرين من جميع أنحاء العالم، خاصة في زيادة فرص النمو والربحية، والقضاء على الأخطار المتعلقة بالاستثمار، وإيجاد آلية مرنة قادرة على مواجهة التغيرات المختلفة في البيئة، وهو ما أثمر عن زيادة حجم التراخيص التي نقدمها في عدد من المواقع التعدينية المختلفة، والإقبال المتزايد من المستثمرين على الدخول في المزادات الاستكشافية التي أطلقتها الوزارة، إضافة إلى تقليص مدة إصدار التراخيص. وبين الخريف أن موقع المملكة الجغرافي الفريد وما تحويه من موارد طبيعية، يتيح لها أن تكون لاعبا رئيسا في مواجهة التحديات العالمية في سلاسل التوريد، سواء في النفط والغاز أم المعادن، حيث أسهمت استراتيجية التعدين والمبادرات المختلفة المنبثقة من نظام الاستثمار التعديني في تطوير عمليات الاستكشاف الجيولوجية وتمكين المستثمرين من الوصول إلى مزيد من البيانات، إضافة إلى تحسين الخرائط الجيولوجية بطريقة رقمية متقدمة.