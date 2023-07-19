مع انخفاض تمويلات رأس المال إلى النصف .. هل اختفى بريق الشركات الناشئة؟

في وول ستريت المستثمرون متفائلون، حيث إن الأسهم الأمريكية آخذة في الصعود، وأرباح الشركات في الربع الثاني جاءت قوية.

لكن في وادي السيليكون، الوضع ليس جيدا تماما، حيث يعمل عمالقة التكنولوجيا، مثل: أبل وأمازون وألفابت ومايكروسوفت على ما يرام، إلا أن أشقاءهم الصغار في الشركات الناشئة يكافحون من أجل البقاء على قدم وساق.

أدت أسعار الفائدة المرتفعة، والبيئة الاقتصادية غير المؤكدة، والأزمة المصرفية التي ضربت البنوك المجاورة لوادي السيليكون، إلى نقص الأموال المتدفقة على الشركات في المرحلة المبكرة وعدم وجود فرصة لها في المرحلة المتأخرة للاستفادة منها.

وفقا لبيانات "بيتشبوك" الجديدة، وهي متخصصة في دراسات الشركات الناشئة، فإن تمويل رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم انخفض إلى النصف في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وكان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ، إذا لم يكن هناك دفعة كبيرة من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وذكرت "بيتشبوك" أن أكثر من 400 شركة ناشئة لم تتمكن من جمع أي أموال جديدة منذ 2021. وفي الوقت نفسه، ما يقرب من 95 في المائة من جميع الشركات التقنية الناشئة التي تزيد قيمتها على مليار دولار غير قادرة على تحقيق ربح على الإطلاق.

الأوضاع سيئة للغاية لدرجة أن بعض المطلعين يصفون ما يحدث بأنه بداية انقراض الشركات الناشئة مع خفوت بريقها.

ماذا يحدث؟

هذا الربيع، غرد توم لوفيررو، الشريك العام في شركة المشاريع "إي في بي"، قائلا: "إن الانقراض الجماعي للشركات الناشئة قيد التنفيذ"، مضيفا كثير منها أغلقت.

ويتبنى أحدث تقرير صادر عن "بيتشبوك" و"الرابطة الوطنية لرأس المال الاستثماري" عن هذه الصناعة نظرة متشائمة للوضع.

بحسب "سي إن إن"، قال التقرير، إن تمويل رأسمال الشركات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا قد جف بشكل كبير، و"يمكن للسوق أن تصطدم بسرعة بمنحدر إذا ساءت الظروف الاقتصادية".

يوجد الآن أكثر من 50 ألف شركة مقرها الولايات المتحدة مدعومة باستثمارات جريئة - وهو رقم تضاعف منذ 2016. لكنها الآن تواجه نقصا في رأس المال.

ووجد التقرير أن الضغط الناجم عن تناقص توافر رأس المال يعني أن الشركات في المرحلة الأولية شهدت انخفاضا في قيمة تمويلها بنسبة 26.3 في المائة في الربع الثاني من 2023 مقابل الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حتى الشركات الناشئة الأكثر نضجا بدأت بالشعور بالضغط.

كما تسببت المخاوف من ضعف الاقتصاد وتقلب السوق أيضا في تجفيف العروض العامة الأولية بالكامل تقريبا. ففي 2022، انخفض سوق الاكتتاب العام في الولايات المتحدة بنسبة 94.8 في المائة إلى ثمانية مليارات دولار، وهو أدنى مستوى في 32 عاما. كما انخفض إجمالي رسملة الأسهم الجديدة في الربع الأول من 2023 بنسبة 60 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حسبما أفاد مركز أبحاث أسعار الأوراق المالية.

وهذا يعني أن هناك كثيرا من الشركات الناشئة التي تستحق كثيرا من المال على الورق، لكنهم قلقون من أنهم إذا حاولوا صرف النقود، فلن يصلوا إلى هذا الرقم.

لماذا يحدث ذلك؟

في البداية، اللوم يقع على عاتق بنك الاحتياطي الفيدرالي، كالمعتاد، حيث أوضح تقرير "بيتشبوك"، أن ارتفاع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم "هو أحد أبرز رموز التغيير في السوق"، إذ إن معدل الأموال الفيدرالية الحالية عند أعلى مستوى له منذ تموز (يوليو) 2007، ما أثر في جميع القطاعات.

كما أدت الضغوط المصرفية في بداية العام مع انهيار بنك وادي السيليكون، إلى نضوب الائتمان المتاح للشركات الناشئة، ما تسبب في تأخر الإقراض.