روسيا تحذر من استئناف اتفاق الحبوب دونها .. وتؤكد: لا ضمانات أمنية

في أعقاب قرار روسيا، بعدم تجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، حذر الكرملين الدول المشاركة الأخرى في الاتفاق من محاولة تطبيق الاتفاق بمفردها دون موسكو.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، القول أمس إن أي محاولات للاستمرار في اتفاق الحبوب دون مشاركة روسيا ستؤدي لمخاطر، لأن ممر الحبوب قريب من منطقة القتال في أوكرانيا.

وقال بيسكوف "تظهر مخاطر معينة دون الضمانات الأمنية ذات الصلة. لذلك، إذا تم التوصل لأي صيغة نهائية دون روسيا، يجب النظر في هذه المخاطر. لا نستطيع أن نقول في هذا الشأن إلى أي مدى وما الدول المستعدة لمواجهة مثل هذه المخاطر"؟ كذلك، اتهم بيسكوف كييف باستخدام الممر البحري المخصص لتصدير الحبوب الأوكرانية "لأغراض عسكرية"، بحسب "الفرنسية". وقال "لم يعد الأمر سرا.. نظام كييف يستخدم هذه المنطقة لأغراض عسكرية وهذه حقيقة واضحة". وأضاف "هذا جانب مهم للغاية لا ينبغي نسيانه أيضا".

ووصف المتحدث باسم الكرملين موقف الدول الأوروبية، بأنه "مخز" لأنها لم تلتزم بنود الاتفاق المتعلقة بروسيا، الأمر الذي أدى لانسحاب موسكو منه.

وبحسب بيسكوف، فإن "هذا ليس خطأ" الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وتقول روسيا إن الاتفاقية نصت على إزالة العقبات والعقوبات التي تعرقل صادراتها من الحبوب والأسمدة، لكن هذا الأمر لم يحصل.

وشدد المتحدث باسم الكرملين على أن بلده مستعدة "دون أدنى شك" لتصدير حبوبها مجانا إلى الدول الإفريقية التي هي في أمس الحاجة إليها.

ولفت إلى أن هذا الاقتراح سيكون مدار بحث مع الشركاء الأفارقة للكرملين خلال القمة الروسية - الإفريقية المقرر عقدها في نهاية تموز (يوليو) في سانت بطرسبرج في شمال غرب روسيا.

ووفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي، فإنه رغم الحرب المستمرة، فإن أوكرانيا ظلت أكبر مورد للقمح لبرنامج الأغذية العالمي خلال عام 2022، حيث قدمت أكثر من نصف مشتريات القمح العالمية لبرنامج الأغذية العالمي.

وقام الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بتطوير طرق تجارة بديلة بشكل خاص عبر الأنهار والسكك الحديدية والطرق البرية.

ووفقا لأرقام الاتحاد الأوروبي، تم تصدير 41 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية وغيرها من المنتجات الزراعية من أوكرانيا نتيجة صفقة حبوب البحر الأسود منذ بداية الحرب حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي.

ومر نحو 60 في المائة من صادرات الحبوب الأوكرانية عبر طرق بديلة منذ بداية الحرب، وفقا لأرقام الاتحاد الأوروبي، والباقي الذي يمثل نحو 40 الحبوب يمر عبر البحر الأسود.

قال ديمتري بيسكوف، إن موسكو تواصل الاستعداد لإمداد الدول المحتاجة بالحبوب الروسية مجانا، بديلا عن الحبوب الأوكرانية، بعد الخروج من مبادرة حبوب البحر الأسود.

وأضاف بيسكوف "بالتأكيد. روسيا تتمسك بموقفها في هذا الصدد"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

إلى ذلك، قال أركادي زلوشفسكي رئيس اتحاد الحبوب الروسي: إن شركات الحبوب الروسية حققت خسائر بنحو مليار دولار بسبب اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.