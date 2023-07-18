الدولار يرتفع من أدنى مستوى في 15 شهرا بفعل مبيعات التجزئة القوية

ارتفع الدولار الأمريكي من أدنى مستوى في 15 شهرا مقابل سلة من العملات اليوم بعدما حققت مبيعات التجزئة الأساسية مكاسب قوية في يونيو بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) المتعلق بأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وبحسب "رويترز" ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية الأساسية بأقل من المتوقع في يونيو، وسجلت زيادة 0.2 في المائة خلال الشهر. كما جرى تعديل بيانات مايو أيار بالزيادة لتظهر ارتفاع المبيعات 0.5 في المائة بدلا من 0.3 في المائة كما ورد سابقا.

وانخفض الدولار بعد تباطؤ مكاسب أسعار المستهلكين والمنتجين في يونيو، ما عزز التوقعات بأن المركزي الأمريكي سيتوقف لاحقا عن رفع أسعار الفائدة بعد زيادة متوقعة على نطاق واسع بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو الجاري.

وصعد مؤشر الدولار في أحدث تعاملات اليوم 0.04 في المائة عند 99.924 نقطة بعدما انخفض في وقت سابق إلى 99.549 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022.

وارتفع الدولار 0.10 في المائة مقابل الين الياباني إلى 138.83 بعدما انخفض إلى 137.245 يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى منذ 17 مايو.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر، إذ سجل 1.1229 دولار بعدما وصل في وقت سابق إلى 1.12760 دولار، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.22 في المائة إلى 1.3046 دولار بعدما وصل إلى 1.31440 دولار يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022.

ونزل الدولار الأسترالي 0.07 في المائة إلى 0.6813 دولار بعد صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يوليو تموز عن البنك المركزي الأسترالي اليوم والذي لم يذكر أي مفاجأة كبيرة حول توقعات سعر الفائدة.