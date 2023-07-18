أرباح البنوك تدعم صعود وول ستريت.. و"داو جونز" يحقق أطول سلسلة مكاسب منذ 2021

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم بفضل أرباح البنوك القوية التي أسهمت في تسجيل المؤشر داو جونز أطول موجة مكاسب يومية في أكثر من عامين.

وبحسب "رويترز" قفزت أسهم بنك مورجان ستانلي وبنك أوف أمريكا بعدما تجاوزت أرباحهما التوقعات. كما ارتفعت أسهم بنك أوف نيويورك ميلون وبي إن سي فايننشال بعد الإعلان عن نتائجهما الفصلية التي فاقت أيضا التوقعات.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 32.37 نقطة أو 0.72 في المائة إلى 4555.16 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 108.69 نقطة أو 0.76 في المائة إلى 14353.64 نقطة. وزاد كذلك المؤشر داو جونز الصناعي 366.38 نقطة أو 1.06 في المائة إلى 34951.30 نقطة.

وسجل داو جونز اليوم ارتفاعا لسابع جلسة على التوالي، في أطول مسيرة صعود له منذ مارس 2021.