سوق الصيف ساخن .. 10 صفقات بمليار ريال

بعد نقل ملكية أربعة أندية هي: الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية الذي أطلق في الخامس من حزيران (يونيو) الماضي، وقعت الأندية الأربعة عقودا مع 10 نجوم عالميين خلال 45 يوما تبلغ قيمتهم السوقية 245 مليون يورو (1.031 مليار ريال) حسب موقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية.

وأصبح دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية ساخنا، وجاذبا للأنظار بعد أن أبرم عقودا مع عددا من النجوم العالميين حيث افتتح الاتحاد الصفقات الكبيرة بضم الفرنسي كريم بنزيمة قائد نادي ريال مدريد الإسباني مع بداية سوق الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر قبل أن يتم الصفقة الثاني بضم الفرنسي نجولو كانتي نجم نادي تشيلسي الإنجليزي ثم البرتغالي جوتا لاعب نادي سلتيك الاسكتلندي.

وتبلغ القيمة السوقية لبنزيمة 25 مليون يورو (103.1 مليون ريال)، كانتي 15 مليون يورو (61.8 مليون ريال)، وجوتا 13 مليون يورو (54.5 مليون ريال).

في المقابل، ضم الهلال الثلاثي البرتغالي روبن نيفيش قائد نادي وولفرهامبتون الإنجليزي 40 مليون يورو (168.4 مليون ريال)، خاليدو كوليبالي لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي 15 مليون يورو (61.8 مليون ريال)، والصربي سيرجى سافيتش لاعب نادي لاتسيو الإيطالي كانتي 50 مليون يورو (205 ملايين ريال).

كما استقطب النصر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي 25 مليون يورو (102.3 مليون ريال)، والإيفواري سيكو فونانا قادما من صفوف لانس الفرنسي 32 مليون يورو (134.7 ملايين ريال)، فيما ضم الأهلي البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب نادي ليفربول الإنجليزي 18 مليون يورو (75.8 مليون ريال)، والسنغالي إدوارد ميندي حارس نادي تشيلسي الإنجليزي 12 مليون يورو (50.5 مليون ريال).