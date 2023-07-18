كبار منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم يسعون لزيادة الاستثمارات

قال مسؤولون في مؤتمر باليابان عن صناعة الغاز اليوم إن الاستثمارات الحالية في البنية التحتية للغاز أقل من اللازم، مستشهدين بالدور الذي يقولون إن الوقود يجب أن يلعبه في تحقيق أمن الطاقة العالمي وتحقيق صافي الانبعاثات الصفري.

وبحسب "رويترز" روجت كبرى الدول المنتجة في الأعوام القليلة الماضية للغاز على أنه وقود انتقالي في سبيل الوصول إلى الطاقة النظيفة، وهي خطوة قاومها بشدة المدافعون عن حماية البيئة.

كما عززت المخاوف بشأن أمن الطاقة الطلب على الغاز الطبيعي المسال بعد أن تسبب الحرب الروسية في أوكرانيا في 2022 في أزمة طاقة في أوروبا جعلت دولها تبحث عن بدائل للغاز الروسي.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في رسالة مصورة للمؤتمر إن الغاز سيلعب دورا طويل الأجل في أسواق الطاقة العالمية رغم قوله إن هناك "حاجة قوية" لخفض الانبعاثات من إمدادات الغاز.

وأضاف "التحدي هو كيفية تحقيق التوازن بين الحاجة لمزيد من إمدادات الغاز على المدى القريب عندما تكون الأسواق العالمية متقلبة، وبين (الحاجة) لتحقيق أهدافنا المناخية على المدى الطويل".

وأردف "نعتقد بأن هناك حاجة إلى استراتيجيات لاستثمارات مستقبلية في البنية التحتية للغاز، (على سبيل المثال) عن طريق استخدام تقنيات مثل احتجاز الكربون وتخزينه".