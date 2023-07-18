1.8 تريليون دولار إيرادات أكبر 5 شركات تجزئة حول العالم .. 31.9 % لـ "وول مارت"

سجلت أكبر خمس شركات تجزئة حول العالم ارتفاعا في إيراداتها لتصل إلى نحو 1.8 تريليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 1.6 تريليون خلال 2021.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، زادت إيرادات الشركات الخمس "أمازون، وول مارت، هوم ديبت، كاستكو، مجموعة سي في إس الطبية" خلال 2022 بنسبة 8 في المائة وبقيمة تتجاوز 169 مليار دولار.

واستحوذت شركة وول مارت الأمريكية على نصيب الأسد بإيرادات تبلغ نحو 573 مليار دولار خلال 2022، لتشكل 31.9 في المائة من إجمالي الإيرادات، مقابل 559 مليارا في 2021.

وبحسب فروع "وول مارت" حول العالم، بلغت إيرادات فروع الولايات المتحدة نحو 393 مليار دولار مشكلة 69 في المائة من إجمالي إيرادات الفروع، بينما بلغت إيرادات فروع الشركة خارج أمريكا 101 مليار دولار تعادل 18 في المائة، أما النسبة المتبقية البالغة 13 في المائة فكانت من نصيب أندية سام التابعة لشركة وول مارت وبقيمة 74 مليار دولار. في حين بلغ نصيب إيرادات التجارة الإلكترونية نحو 73 مليار دولار.

ثانيا جاءت شركة أمازون الشهيرة بإيرادات تبلغ 514 مليار دولار في 2022 مسجلة ارتفاعا 9 في المائة، مقارنة بعام 2021 البالغ 470 مليار دولار.

وجاءت أمريكا الشمالية بأعلى إيرادات للشركة بـ 316 مليار دولار، ما تشكل 61 في المائة من الإجمالي، تليها بقية الفروع حول العالم بـ 118 مليار دولار، ما تعادل 23 في المائة، وتأتي خدمات أمازون السحابية بإيرادات تبلغ 80 مليار دولار لتشكل النسبة المتبقية 16 في المائة.

واحتلت مجموعة سي في إس الطبية المرتبة الثالثة بإيرادات تبلغ 322 مليار دولار خلال العام الماضي بارتفاع 10 في المائة عن 2021 البالغ 292 مليار دولار، وتوزعت المبالغ على خدمات الصيدلة البالغة 169 مليار دولار تليها خدمات الرعاية الصحية بإيرادات تبلغ 91 مليار دولار، وتوزعت الإيرادات المتبقية على خدمات البيع بالتجزئة.

رابعا تأتي شركة كاستكو المتخصصة في تجارة التجزئة بارتفاع 16 في المائة في إيراداتها البالغة 227 مليار دولار للعام الماضي، مقارنة بـ 196 مليار دولار خلال 2021، وشكلت نسبة مبيعات التجارة الإلكترونية نحو 7 في المائة من الإجمالي.

وجاءت في المرتبة الخامسة، شركة هوم ديبت المتخصصة في منتجات المنازل والبناء والخدمات وغيرها إيرادات تقدر بـ 157 مليار دولار بارتفاع 4 في المائة، حيث بلغت الإيرادات من فروع أمريكا 145 مليار دولار لتشكل 92 في المائة من الإجمالي، و13 مليار دولار تأتي من الفروع حول العالم.



وحدة التقارير الاقتصادية.