9.2 مليار ريال تمويلات الاستثمار الجريء في السعودية خلال 30 فصلا .. 18% العام الجاري

جمعت الشركات الناشئة في السعودية تمويلات للاستثمار الجريء بقيمة 2.44 مليار دولار (9.2 مليار ريال) خلال 30 فصلا من 2016 حتى النصف الأول من العام الجاري، منها 18 في المائة (1.7 مليار ريال) خلال الأشهر الستة الماضية.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى تقارير "الشركة السعودية للاستثمار الجريء"، فإن حجم تمويل الاستثمار الجريء في المملكة خلال النصف الأول من 2023 ارتفع بمعدل 1615 في المائة (أكثر من 17 ضعفا) مما كان عليه خلال النصف الأول من 2016، حيث قدر حينها بـ 0.026 مليار.

يعد أداء النصف الأول من العام الماضي الأفضل على مدى 30 فصلا، حيث وصلت قيمة الاستثمارات إلى 0.584 مليار دولار (2.2 مليار ريال) بنمو 248 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بالنصف الأول من العام الذي سبقه.

ورغم تحقيق السعودية أداء جيدا خلال الأشهر الستة الماضية إلا أنها متراجعة بنحو 24 في المائة، مقارنة بتمويلات الاستثمار الجريء في النصف الأول من 2022.

جاء الأداء البطيء جنبا إلى جنب مع تباطؤ النشاط على مستوى العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي شهدت انخفاضا في النصف الأول بنسبة 41 في المائة في حجم الأموال المستثمرة على أساس سنوي.

احتلت السعودية المرتبة الأولى في المنطقة من حيث قيمة التمويل مدفوعا بصفقتين ضخمتين بقيمة 0.156 مليار دولار (0.585 مليار ريال) و0.133 مليار دولار (0.500 مليار ريال) من قبل شركتي "فلاورد" و"نعناع" الناشئتين في مجال التجارة الإلكترونية.

يذكر أن إجمالي ما جمعته شركة "نعناع" خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو 0.075 مليار دولار (0.281 مليار ريال) بحسب الجولات المعلن عنها.

جاءت الشركات الناشئة المصرية ثاني أكبر متلق لرؤوس الأموال المودعة خلال النصف الأول من 2023 بمبلغ 0.305 مليار دولار بفضل جولة "حلان" المصرية الضخمة، التي بلغت قيمتها 0.260 مليار دولار.

فيما حلت الإمارات في المرتبة الثالثة، حيث تحولت الفجوة بينها وبين السعودية من 0.085 مليار دولار لمصلحة الإمارات في النصف الأول من 2022 إلى 0.207 مليار دولار لمصلحة المملكة في النصف الأول من 2023.

تصدرت الإمارات دول المنطقة من حيث حجم الاستثمار على مدى خمسة أعوام متتالية مع تراجع الفروقات بينها وبين السعودية من 856 في المائة 2018 إلى 21 في المائة العام الماضي، والذي يعد تطورا كبيرا للاستثمار الجريء في المملكة.

حلت التجارة الإلكترونية (التجزئة) الأعلى بين القطاعات في الصفقات والتمويل على مستوى المملكة، حيث استحوذت على حصة بلغت 20 في المائة و83 في المائة على التوالي. وبحسب ما ورد عن وزارة التجارة فقد نما القطاع بنحو 32 في المائة على أساس سنوي.

يعود ذلك إلى تصدر شركتين من القطاع "فلاوورد" و"نعناع" في قائمة أعلى الجولات الاستثمارية.



وحدة التقارير الاقتصادية