مجموعة أمريكية تستحوذ على ليدز يونايتد مقابل 222 مليون دولار

أعلن نادي ليدز يونايتد اليوم موافقة رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم على استحواذ مجموعة "فورتي ناينرز إنتربرايزس" الاستثمارية الأمريكية على النادي المنافس بدوري البطولة الإنجليزية.

وبحسب "الألمانية" وافق الإيطالي أندريا رادريتساني رئيس مجلس الإدارة ومالك حصة الأغلبية في أسهم النادي، على بيع حصة الأغلبية من أسهم النادي إلى المجموعة الأمريكية الشهر الماضي، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 170 مليون جنيه إسترليني (222 مليون دولار) قبل أن يتم تأكيد الصفقة اليوم.

واتجهت مجموعة "فورتي ناينرز إنتربرايزس" التي تمتلك فريق سان فرانسيسكو فورتي ناينرز المنافس بدوري كرة القدم الأمريكية، لزيادة حصتها من أسهم ليدز يونايتد بشكل مطرد منذ أن أصبحت مالكة حصة الأقلية في أسهم النادي عام 2018، قبل أن تتوصل لاتفاق بشأن الاستحواذ على كامل ملكية النادي الإنجليزي.

وسيتولى باراج ماريث نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، منصب رئيس مجلس الإدارة، وسيبقى انجوس كينيار في منصب الرئيس التنفيذي وسيتولى رودي كلي توماس منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وشريك في ملكية النادي.

وامتلكت مجموعة "فورتي ناينرز إنتريبرايزيس" 44 % من أسهم ليدز في عام 2021 مع وجود بند يسمح لها بشراء الحصة الكاملة من أسهم رادريتساني والبالغة 56 % قبل يناير 2024.

وقدرت قيمة صفقة الاستحواذ على ليدز يونايتد بنحو 400 مليون جنيه إسترليني لكن بشرط استمرار الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن بعد هبوطه تراجعت قيمة النادي لتصل لنحو 170 مليون جنيه إسترليني.