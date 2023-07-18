وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي زيادة التبادل التجاري

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتييونس بن علي جيدي، وذلك على هامش منتدى مصر للتعدين 2023 المقام في العاصمة المصرية القاهرة.

وتطرق اللقاء إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في قطاعي الصناعة والتعدين وسبل تطويرها، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

وشهد اللقاء بحث تبادل الفرص الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، كما تم استعراض التوجهات الحالية في صناعة التعدين العالمية، والفرص الواعدة التي يوفرها قطاع التعدين لتحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة.