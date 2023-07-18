الأسهم الأمريكية تتراجع في ظل تقييم المستثمرين لنتائج البنوك

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز اليوم بينما يقيم المستثمرون نتائج البنوك الكبيرة مثل مورجان ستانلي وبنك أوف أمريكا، وذلك بعد انتعاش الأسواق الأسبوع الماضي تحسبا لنتائج وعلامات تباطؤ التضخم.

ووفقا لرويترز ارتفع مؤشر ​​داو جونز 11.73 نقطة أو 0.03 في المائة عند بداية التعاملات إلى 34597.08 نقطة. وبدأ مؤشر ستاندرد آند بورز التداول على انخفاض بلغ 1.01 نقطة أو 0.02 في المائة عند 4521.78 نقطة، فيما انخفض مؤشر ناسداك 32.70 نقطة أو 0.23 في المائة إلى 14212.25 نقطة.