هل بدأ عصر انقراض الشركات الناشئة؟

الأسهم الأمريكية آخذة في الصعود وأرباح الشركات في الربع الثاني تأتي قوية والمستثمرون في وول ستريت متفائلون. لكن في وادي السيليكون، الوضع ليس جيدا تماما، حيث يعمل عمالقة التكنولوجيا مثل أبل وأمازون وألفابيت ومايكروسوفت على ما يرام - لكن أشقاءهم الصغار في الشركات الناشئة يكافحون من أجل البقاء على قدم وساق.

أدت أسعار الفائدة المرتفعة، والبيئة الاقتصادية غير المؤكدة، والأزمة المصرفية التي ضربت البنوك المجاورة لوادي السيليكون، إلى نقص الأموال للشركات في المرحلة المبكرة وعدم وجود فرصة لها في المرحلة المتأخرة للاستفادة منها.

انخفض تمويل رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم إلى النصف في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وفقا لبيانات "بيتشبوك" الجديدة - كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ، كما قالوا، إذا لم يكن هناك دفعة كبيرة في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وبينت "بيتشبوك" أن أكثر من 400 شركة ناشئة لم تتمكن من جمع أي أموال جديدة منذ 2021. وفي الوقت نفسه، ما يقرب من 95 في المائة من جميع الشركات التقنية الناشئة التي تزيد قيمتها عن مليار دولار غير قادرة على تحقيق ربح على الإطلاق.

المذبحة سيئة للغاية لدرجة أن بعض المطلعين يصفون ما يحدث بأنه بداية انقراض الشركات الناشئة.



ماذا يحدث؟

هذا الربيع، غرد توم لوفيررو، الشريك العام في شركة المشاريع "إي في بي"، قائلا: "إن حدث الانقراض الجماعي للشركات الناشئة قيد التنفيذ"، مضيفا الكثير منها أغلقت.

كما يتبنى أحدث تقرير صادر عن "بيتشبوك" و"الرابطة الوطنية لرأس المال الاستثماري" عن هذه الصناعة نظرة متشائمة للوضع.

قال التقرير بحسب "سي إن إن" إن تمويل رأس المال للشركات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا قد جف بشكل كبير، و"يمكن للسوق أن يصطدم بسرعة بمنحدر إذا ساءت الظروف الاقتصادية".

يوجد الآن أكثر من 50 ألف شركة مقرها الولايات المتحدة مدعومة باستثمارات جريئة - وهو رقم تضاعف منذ 2016. ولكنهم الآن يواجهون نقص في رأس المال.

ووجد التقرير أن الضغط الناجم عن تناقص توافر رأس المال يعني أن الشركات في المرحلة الأولية شهدت انخفاضا في قيمة تمويلها بنسبة 26.3 في المائة في الربع الثاني من 2023 مقابل الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حتى الشركات الناشئة الاكثر نضجا بدأت بالشعور بالضغط.

تسببت المخاوف من ضعف الاقتصاد وتقلب السوق أيضا في تجفيف العروض العامة الأولية بالكامل تقريبا. ففي 2022، انخفض سوق الاكتتاب العام في الولايات المتحدة بنسبة 94.8 في المائة إلى 8 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى في 32 عاما. كما انخفض إجمالي رسملة الأسهم الجديدة في الربع الأول من 2023 بنسبة 60 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حسبما أفاد مركز الأبحاث في أسعار الأوراق المالية.

وهذا يعني أن هناك الكثير من الشركات الناشئة التي تستحق الكثير من المال على الورق، لكنهم قلقون من أنهم إذا حاولوا صرف النقود، فلن يصلوا إلى هذا الرقم.

لماذا يحدث ذلك؟

في البداية اللوم يلقى على بنك الاحتياطي الفيدرالي، كالمعتاد، حيث أوضح تقرير "بيتشبوك" أن ارتفاع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم "هو أحد أوضح رموز التغيير في السوق"، لأن معدل الأموال الفيدرالية الحالي عند أعلى مستوى له منذ يوليو 2007، ما أثر على جميع القطاعات. كما أدت الضغوط المصرفية في بداية العام مع انهيار بنك وادي السيليكون إلى نضوب الائتمان المتاح للشركات الناشئة، ما تسبب في تأخر الإقراض.