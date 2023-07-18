دراسة: العمل من المنزل منتشر في ألمانيا بالمقارنة مع أي مكان آخر في أوروبا

أظهرت دراسة جديدة أن الموظفين الألمان يحققون أقصى قدر من الاستفادة من العمل من المنزل، وذلك بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى.

وأظهر البحث الذي نشره اليوم معهد "إيفو"، أن ألمانيا جاءت في المرتبة الثانية من بين 17 دولة أوروبية، بمتوسط يزيد قليلا عن يوم واحد من العمل من المنزل خلال الأسبوع.

وكانت الدولة الأوروبية الوحيدة التي جاءت قبل ألمانيا في الترتيب، هي المملكة المتحدة، وذلك بواقع 1.5 يوم.

ومن بين 34 دولة شملها الاستطلاع في جميع أنحاء العالم، تأتي كندا بواقع 1.7 يوم، والولايات المتحدة بواقع 1.4 وأستراليا بواقع 1.3 يوم في الأسبوع، متقدمة على ألمانيا. وبلغ المتوسط أقل بقليل من 0.9 يوم.

أما داخل أوروبا، فسجلت فنلندا وهولندا أيضا نحو يوم واحد في الأسبوع، والنمسا 0.8 يوم، وبولندا وإيطاليا 0.7 يوم وفرنسا والدنمارك 0.6 يوم.

وشمل البحث أكثر من 42 ألف موظف بدوام كامل، خلال الفترة بين أبريل ومايو من عام 2023.

