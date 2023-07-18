الهدوء يسود الأسهم الأوروبية .. المؤشر السويسري يرتفع بفضل أرباح نوفارتس

ساد الهدوء أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع تراجع أسهم شركات الاتصالات، في حين تفوقت الأسهم السويسرية على نظيراتها الإقليمية بعد رفع توقعات أرباح شركة نوفارتس للأدوية.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 457.71 نقطة بحلول الساعة (07:11) بتوقيت جرينتش.

كان المؤشر قد تعرض لضربة أمس الإثنين بعد تهاوي أسهم شركة ريتشمونت للسلع الفاخرة بسبب ضعف مبيعاتها على غير المتوقع، وكذلك على خلفية ضعف البيانات الصينية.

وقفز سهم نوفارتس 2.7 بالمائة اليوم بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله وأعلنت عن خطط لوحدة ساندوز للأدوية الجنيسة في أوائل الربع الرابع.

ودفع هذا المؤشر السويسري إلى الارتفاع 0.3 بالمائة بعدما تصدر الخسائر في أوروبا أمس الإثنين.

وتأثر المؤشر ستوكس 600 بخسائر شركات الاتصالات، إذ تراجعت أسهم القطاع 0.9 بالمائة بعد أن هوى سهم شركة تيلي2 إيه.بي تسعة بالمائة بعد إعلان بيانات الأرباح الفصلية.

وفي الوقت نفسه، تراجع سهم البنك السويدي 1.1 بالمائة على الرغم من أن الأرباح التشغيلية فاقت التوقعات في الربع الثاني.