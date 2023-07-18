"مورجان ستانلي" يرفع السعر المستهدف لسهم "أبل" إلى 220 دولارا

رفع محللو بنك مورجان ستانلي السعر المستهدف لسهم شركة أبل بمقدار 30 دولارا إلى 220 دولارا، حيث يمكن أن تكون الهند محركا رئيسيا لنمو إيرادات وقاعدة عملاء الشركة على مدى الخمس الأعوام المقبلة.

وعكست مذكرة مورجان ستانلي زيادة مستهدفة جديدة لسعر السهم من 190 دولارا إلى 220 دولارا، مدفوعة بإعلان التوسعات في الهند، مع زيادة محتملة حتى 270 دولارا.

وأكد البنك على اختياره للشركة كأفضل استثمار محتمل.

وتوقع محللو مورجان ستانلي بحسب "سي إن بي سي" أن تمثل الهند 15 في المائة من نمو عائدات "أبل"، و20 في المائة من نمو قاعدة العملاء على مدى الخمس الأعوام المقبلة، فضلا عن نمو بمقدار 7 أضعاف على مدى العشر الأعوام المقبل لتصل إلى 40 مليار دولار و170 مليون مستخدم.

واستحوذت الهند على 2 في المائة فقط من عائدات "أبل" خلال الأعوام الخمس الماضية، بما يمثل 6 مليارات دولار فقط اليوم، وهي أقل بكثير من الصين ذات الكثافة السكانية المماثلة للهند.

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