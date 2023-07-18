إفريقيا الوسطى تؤكد دعم السعودية لاستضافة إكسبو 2030 

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رسالة شفهية، إلى الرئيس فوستين توادير رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وقام بنقل الرسالة المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، خلال استقبال رئيس إفريقيا الوسطى له، اليوم في بانجي العاصمة.

ونقل خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبر عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقا من العلاقات المميزة بين البلدين، كما أعرب عن ترحيب بلاده بعقد القمتين "القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة" في المملكة العربية السعودية هذا العام .