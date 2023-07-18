المركزي البولندي: خفض معدل الفائدة حاليا خطأ .. أتمنى ألا يحدث

قال لودفيك كوتسكي، عضو مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي البولندي في حوار لموقع "ماني دوت بي إل" "إن خفض معدلات الفائدة في هذه المرحلة سيكون خطأ، وأتمنى ألا يحدث ذلك".

ونقلت "بلومبيرج" عن كوتسكي إن التوقعات بشأن معدل التضخم خلال شهر يوليو الجاري تظهر أنه من غير المرجح أن يحقق البنك المركزي هدفه بشأن التضخم.

وأضاف" الاقتصاد والمجتمع سأما من ارتفاع التضخم، ويبدو أننا سنستمر في المعاناة من هذا الارتفاع لأعوام، ولذلك لا نستطيع خفض معدل الفائدة الآن".