الفائدة تتسبب في تراجع قياسي لثروة البريطانيين .. 650 % من الدخل الوطني

أدى ارتفاع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى انخفاض قياسي في ثروة الأسر البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه قد يعطي دفعا للراغبين في شراء أول منزل لهم.ووفقا لـ”الفرنسية”، أدى ارتفاع أسعار الفائدة وسط التضخم منذ التعافي بعد جائحة كوفيد إلى “تراجع ثروة الأسر في جميع أنحاء بريطانيا المقدرة بـ2.1 مليار جنيه استرليني خلال العام الماضي” بحسب الدراسة التي أجراها مركز ريزولوشن للأبحاث.وذكر المركز أن بريطانيا استفادت من “طفرة ثراء غير مسبوقة في العقود الأخيرة” بينما زاد إجمالي ثروة الأسر البريطانية “من 300 في المائة من الدخل الوطني في الثمانينيات إلى 840 في المائة أو 17500 مليار (17.5 تريليون) في 2021”.وقال المركز المختص في سياسات مكافحة الفقر “أدى رفع البنك المركزي البريطاني السريع لمعدلات الفائدة منذ نهاية 2021 إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري وتسبب في تراجع أسعار المساكن وكذلك أسعار سندات الخزينة البريطانية والشركات”. وتراجع أسعار السندات الحكومية خفض القيمة الدفترية لأصول صناديق التقاعد وهي “عادة أكبر مصدر لثروة الأسرة في بريطانيا” كما تقول الدراسة التي أجريت بالشراكة مع Abrdn Financial Fairness Trust.والنتيجة: لم تعد ثروة الأسر البريطانية الآن تمثل سوى 650 في المائة من الدخل الوطني البريطاني مطلع 2023 وهي أكبر نسبة تراجع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وفقا للدراسة.في مواجهة تضخم استقر في أيار (مايو) عند 8.7 في المائة على مدار عام واحد ويستمر بما يتجاوز التوقعات، رفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة في حزيران (يونيو) للمرة الـ13 على التوالي إلى 5 في المائة، وتتوقع الأسواق أن تصل إلى ذروتها عند 6.5 في المائة في آذار (مارس).هذا التراجع في ثروة الأسر البريطانية قد يقلل “التفاوت بين الأجيال” الذي زاد مدى الأعوام الـ40 الماضية، حيث استفادت الأجيال الأكبر سنا من الطفرة العقارية بينما وجد الأصغر سنا أنفسهم محرومين من امتلاك عقار. يسهم استمرار أسعار الفائدة في الارتفاع في زيادة الضغوط على الموارد المالية للأسر التي لديها قرض سكني، لأنها عادة ما تأتي بمعدلات متغيرة أو ثابتة لبضعة أعوام فقط.على العكس، قد تؤدي هذه المعدلات المرتفعة إلى انخفاض أسعار العقارات والسماح للمتقاعدين بالحصول على مستوى معيشي أفضل من خلال زيادة عائدات صناديق التقاعد، بحسب الدراسة.إلى ذلك، أقر ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني أمس، بأن معدل التضخم لا ينخفض بالسرعة التي يريدها.وقالت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا” إن سوناك تمكن من خفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى النصف إلى نحو 3.5 في المائة بحلول نهاية العام وهو يمثل إحدى أولوياته الرئيسة.لكن سوناك قال إن العملية “تستغرق وقتا أطول مما يريد أي منا”. وسينشر مكتب الإحصاءات الوطنية رقم مؤشر أسعار المستهلكين لحزيران (يونيو) غدا الأربعاء. يشار إلى أن الاقتصاديون أجمعوا على أن الرقم في يونيو سيكون عند نحو 8.2 في المائة.وقال سوناك إن هناك تقدما في عملية السيطرة على ارتفاع الأسعار، بيد أن التضخم المرتفع يثبت أنه أكثر ثباتا مما كان متوقعا.وأوضح سوناك لقناة “إل بي سي”: “التضخم يعني ارتفاع الأسعار، وأنها ترتفع بشكل أسرع مما نحب”.