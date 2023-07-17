الأسهم السعودية تقترب من مستوى 11800 نقطة .. والسيولة تصعد إلى 8.1 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية 64 نقطة ما يعادل 0.55 في المائة لتغلق عند أعلى مستوى لها منذ تشرين الأول (أكتوبر) عند 11780 نقطة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ثماني نقاط بنحو 0.54 في المائة ليغلق عند 1550 نقطة. وجاء الإغلاق عند المقاومة التي أشير إليها في التحليل السابق عند 11780 نقطة، مسار السوق في الفترة المقبلة يعتمد على قدرة السوق في الاستقرار أعلى من المستويات الحالية التي من المتوقع أن تشهد تزايدا في الضغوط البيعية لجني الأرباح خاصة مع تحقيق المؤشر لمكاسب من بداية العام بلغت 12 في المائة، الذي يعد من ثاني أفضل أداء سنوي خلال عشرة أعوام حتى الآن.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11713 نقطة، وسجل أدنى نقطة عند 11671 نقطة فاقدا 0.38 في المائة، بينما الأعلى عند 11784 نقطة كاسبا 0.59 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11780 نقطة رابحا 64 نقطة بنحو 0.55 في المائة. وارتفعت السيولة 20 في المائة بواقع 1.3 مليار، لتصل إلى 8.1 مليار ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 1 في المائة بنحو 1.4 مليون إلى 274 مليون سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 72 ألف صفقة بنحو 17 في المائة 503 آلاف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار "الصناديق العقارية" المتداولة، تصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بواقع 1.21 في المائة، ثم "السلع الرأسمالية" بنحو 0.71 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" 0.57 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنحو 1.96 في المائة، ثم "إدارة وتطوير العقارات" بـ1.49 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 1.42 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 18 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 12 في المائة ما يمثل 966 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 10 في المائة بنحو 797 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ملاذ للتأمين" بنحو 6.94 في المائة ليبلغ 23.10 ريال، يليه "الأول" بـ5.28 في المائة ليصل إلى 41.85 ريال، وحل ثالثا سهم "إكسترا" 4.63 في المائة حيث أغلق عند 83.60 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الباحة" بواقع 5.56 في المائة ليغلق عند 0.17 ريال، يليه "علم" بـ3.06 في المائة إلى 627.20 ريال، وحل ثالثا سهم "الخزف السعودي" بمقدار 2.55 في المائة ليقفل عند 32.45 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 691 مليون ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 501 مليون ريال، وحل ثالثا "الأهلي" بـ391 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية