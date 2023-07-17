خلافات أمام اتفاق التجارة الأوروبي مع تكتل "ميركوسور" .. الأعين على "مثلث الليثيوم"

حدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمس أفكاره لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التجارة المنتظر بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور التجاري بأمريكا اللاتينية.

وقال لولا دا سيلفا في بروكسل: "نود أن يكون لدينا اتفاق يحافظ على قوة الأطراف المختلفة لمواجهة التحديات في الحاضر والمستقبل".

وأضاف أن دول أمريكا اللاتينية والكاريبي "تطالب باستثمارات في بنية تحتية، وعمليات لوجستية متنوعة، وبنية تحتية اجتماعية وحضرية".

وشدد لولا على أهمية المشتريات العامة في العلاقات التجارية بين البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروجواي، أعضاء التكتل التجاري "ميركوسور"، والاتحاد الأوروبي.

وقال إن "المشتريات الحكومية أداة حيوية لشبكة الاستثمارات في البنية التحتية والحفاظ على سياستنا الصناعية".

وأضاف لولا أن "الاتفاق بين ميركوسور والاتحاد الأوروبي، الذي يجب أن يكون متوازنا، ونعتزم إتمامه هذا العام، سيفتح آفاقا جديدة"، بحسب "الألمانية".

من جهتها، أعربت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أمس عن أملها في التوصل لصيغة نهائية لاتفاق تجاري مع تكتل ميركوسور الذي يضم البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروجواي، في أقرب وقت.

وقالت فون دير لاين في بروكسل "طموحنا هو تسوية أي خلافات عالقة في أقرب وقت ممكن بحيث نتمكن من التوصل لصيغة نهائية لهذا الاتفاق".

يشار إلى أن الانتقادات الأخيرة من جانب البرازيل والأرجنتين بشأن ملحق يتعلق بالمناخ والبيئة وحقوق الإنسان، خلفت شكوكا بشأن تحقيق تقدم سريع نحو التوصل للاتفاق.

وقالت فون دير لاين في تصريحات شهدها أيضا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا: إن الاتحاد الأوروبي يسعى ليكون شريكا في اتفاق "يعود بالنفع على الطرفين".

بدوره، استبعد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، أمس التوصل لصيغة نهائية سريعة لاتفاق التجارة المعلق بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور.

وقال "لا أتوقع تقدما كبيرا. وأتوقع أن تعمل جميع الأطراف على التوصل لاتفاق بحلول نهاية العام".

ويجتمع زعماء دول الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ليومين في بروكسل لمحاولة تعزيز علاقاتهم رغم الخلافات بينهم على خلفية الحرب في أوكرانيا خصوصا.

أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية صباح الإثنين لدى استقبال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "أرحب بعودة البرازيل كلاعب رئيس على الساحة الدولية". وأضافت "نحن بحاجة لأصدقائنا المقربين إلى جانبنا في هذه الأوقات المضطربة".

وهذه ثالث قمة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك). ويعود تاريخ آخر قمة إلى 2015، ويحاول كلا الجانبين تعويض الوقت الضائع، لكن التقارب لا يخلو من الصعوبات. وظهرت خلافات منذ بدء المفاوضات المتعلقة بإصدار إعلان مشترك، ولا سيما بسبب رغبة الأوروبيين في ذكر الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا.

وفي بيان مقتضب صباح أمس، لم يأت الرئيس البرازيلي على ذكر أوكرانيا، وركز خطابه على قضية المناخ.

تعد مكافحة استثمار غابات الأمازون أحد الأهداف الرئيسة لحكومته خلافا لسياسة سلفه جايير بولسونارو. ويريد وضع حد لعمليات قطع أشجار الغابات غير القانونية بحلول 2030.

وطلبت بعض بلدان مجموعة سيلاك أن يذكر الإعلان الختامي مسألة التعويضات المتعلقة بتجارة الرقيق.

والجمعة قالت أليسيا بارسينا وزيرة الخارجية المكسيكية التي ستمثل بلادها في بروكسل بدلا من الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن القمة "لن تكون سهلة". وذكرت خصوصا قرارا أصدره في الآونة الأخيرة البرلمان الأوروبي ويدين فيه وضع حقوق الإنسان في كوبا.

اهتمام بمثلث الليثيوم

في الشق التجاري، سيجرى خلال القمة البحث في مسألة اتفاقية التجارة الحرة مع ميركوسور (البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي)، حتى لو لم يكن هناك اختراق متوقع في هذه المناسبة.

وتم التوصل إلى هذه الاتفاقية عام 2019 بعد أكثر من 20 عاما من المفاوضات المعقدة، لكن لم يتم التصديق عليها خصوصا بسبب مخاوف أوروبية متعلقة بالسياسات البيئية لجايير بولسونارو.

وتأمل إسبانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في المصادقة عليه بحلول نهاية العام.

وقبل هذه القمة أجرت المسؤولة الألمانية جولة في المنطقة في منتصف حزيران (يونيو) شملت البرازيل والأرجنتين وتشيلي والمكسيك، حيث أعلنت تعزيز الاستثمارات الأوروبية من خلال استراتيجية "البوابة العالمية" الهادفة إلى مواجهة تأثير برنامج "طرق الحرير الجديدة" الصيني.

كذلك، أعلنت فون دير لاين توقيع مذكرة تفاهم مع الأرجنتين بشأن المواد الأولية الأساسية، ولا سيما الليثيوم الضروري لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية. وهو معدن أساسي لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي للحد من انبعاثات الكربون. ويسعى الاتحاد إلى حظر بيع السيارات الجديدة بمحركات الاحتراق بدءا من عام 2035.

والأرجنتين واحدة من المنتجين العالميين الرئيسين لهذه المادة وتشكل مع بوليفيا وتشيلي "مثلث الليثيوم" مع ما يقرب من 56 في المائة من الاحتياطيات العالمية. كذلك، من المقرر توقيع مذكرة تفاهم اليوم مع تشيلي بحضور الرئيس جابرييل بوريتش.

من جهتها أعلنت بوليفيا في نهاية حزيران (يونيو) أن الصين وروسيا ستستثمران 1.4 مليار دولار لفتح منجمين لليثيوم في البلاد.