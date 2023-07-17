استثمارات الشركات الألمانية الناشئة تهبط 49 % بعد طفرة تمويل الجائحة

واصلت الاستثمارات في الشركات الألمانية الناشئة تراجعها بشكل حاد خلال 2023.

وأعلنت شركة الاستشارات والتدقيق الاقتصادية "إرنست أند يونج" أمس استنادا إلى تحليل حديث أجرته أنه خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى حزيران (يونيو) 2023 بلغ حجم الاستثمارات في الشركات الألمانية الناشئة نحو 3.1 مليار يورو، بتراجع قدره 49 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.

وتراجع عدد جولات التمويل إلى 447 جولة بعد 549 جولة في الفترة نفسها من العام السابق.

وتعتمد الشركات الناشئة على الدعم المالي من المستثمرين لأنها في البداية لا تحقق أي أرباح. وقد شهدت الشركات الناشئة طفرة في التمويل خلال جائحة كورونا.

وفي عام 2021 القياسي ضخ المستثمرون - بحسب بيانات "إرنست أند يونج" - 17.4 مليار يورو في الشركات الناشئة، وكان نحو 7.6 مليار منها في الأشهر الستة الأولى من ذلك العام.

واستفادت الشركات الناشئة - من بين أمور أخرى - من تراجع أسعار الصرف ورواج الرقمنة خلال الجائحة في مجالات المعاملات المالية أو التسوق عبر الإنترنت أو توصيل الطعام.

ونظرا لارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين المحيط بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا والاقتصاد، لم يعد جذب الاستثمارات بهذه السهولة في عام 2022، حيث تراجعت بنسبة 43 في المائة إلى نحو 9.9 مليار يورو، وضخ نحو ستة مليارات منها خلال النصف الأول من ذلك العام.

وعزت الشركة استمرار التراجع في حجم الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة هذا العام إلى تراجع عدد الصفقات الكبيرة.

وحتى حزيران (يونيو) كانت هناك خمس صفقات فقط بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون يورو. وفي عام 2022 كان يبلغ عدد الصفقات الكبيرة 15.

ويرى الخبير لدى "إرنست أند يونج"، توماس بروفر، أن بيئة تمويل الشركات الناشئة صارت صعبة حاليا، عازيا ذلك إلى مخاطر جيوسياسية رئيسية، وارتفاع ضغط التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف التنمية الاقتصادية، مؤكدا ضرورة أن تبين الشركات الناشئة الآن الطريق إلى الربحية. وقال: "هذا هو التركيز الواضح الذي يريد المستثمرون رؤيته".

إلى ذلك، قال البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" في تقرير أمس، إن الاقتصاد الألماني على الأرجح قد استأنف النمو في الربيع، بعد أن كسر فترة ركود فني قصيرة خلال الشتاء.

وقال البنك المركزي في تقريره الشهري في تموز (يوليو)، إن الاستهلاك الخاص، الذي كان يتراجع بشكل سريع، قد شهد ثباتا.

ووفقا للبنك، ظلت سوق العمل في وضع جيد، في ظل نمو قوي للأجور، بينما ظلت زيادات الأسعار أكثر اعتدالا. واستفادت شركات قطاع الخدمات على الأرجح، وبشكل خاص، من تحسن الظروف تلك، في الربع الممتد من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو).

كان الاقتصاد الألماني قد انزلق في ركود فني خلال الشتاء، مع تسجيل ربعين سنويين من النمو السلبي على التوالي، في الفترة بين تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي وآذار (مارس) من هذا العام.

وعزا معظم الخبراء النمو السلبي إلى التضخم المرتفع، الذي أعاق الإنفاق الاستهلاكي، وأدى إلى تراجع الطلب على الصادرات الصناعية الألمانية في الخارج.

غير أن بوندسبنك حذر من أن المعنويات المتشائمة لقطاع الأعمال يمكن أن تشير إلى أن التعافي الاقتصادي قد يكون أكثر ترددا عن المتوقع خلال الفترة المتبقية من العام.

ويتوقع البنك المركزي الألماني انكماشا اقتصاديا بسيطا يبلغ 0.3 في المائة في ألمانيا خلال العام الجاري ككل، لكنه يتوقع استئناف النمو خلال العامين المقبلين.

يأتي ذلك في وقت استمرت فيه صادرات الصناعات الإلكترونية والرقمية الألمانية في النمو في مايو الماضي لتصل إلى 20.3 مليار يورو، بزيادة قدرها 6.1 في المائة عن العام السابق، حسبما أعلن الاتحاد الألماني لصناعة الإلكترونيات (زد في أي آي) أمس في فرانكفورت.

وكان النمو بعد احتساب متغيرات الأسعار مرتفعا أيضا بنسبة 4.8 في المائة رغم التضخم.

وتباطأت أرقام نمو الصادرات للقطاع مقارنة ببداية العام. وأوضح الاتحاد أن عوامل التباطؤ تشمل ضعف الطلبات من العملاء الصينيين.

وانخفضت صادرات القطاع إلى الصين - الشريك التجاري الأكبر لألمانيا - بنسبة 0.6 في المائة في مايو إلى 2.2 مليار يورو. وكانت المبيعات للعملاء في الولايات المتحدة أفضل، حيث ارتفعت بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بلغت صادرات القطاع 105.2 مليار يورو، بزيادة قدرها 9.7 في المائة عن العام السابق.

ونمت الواردات في هذا القطاع إلى ألمانيا بقوة أكبر، حيث ارتفعت بنسبة 12.8 في المائة لتصل إلى 112.7 مليار يورو.

من جهة أخرى، يواصل بنك "إن26" الناشئ للعمليات المصرفية الإلكترونية في ألمانيا، التعرض لقيود فيما يتعلق بعدد العملاء الجدد الذي يمكنه قبوله كل شهر، بموجب أمر أجرت هيئة الرقابة المالية الاتحادية في البلاد "بافين" تحديثا عليه.

وأعلنت بافين القيود على "إن26" أمس في فرانكفورت. وتتهم الهيئة البنك، بعدم بذل ما يكفي لمنع الأفراد من استخدام البنك في عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب.

ولن يكون بإمكان البنك ومقره برلين سوى قبول 50 ألف عميل جديد كل شهر، بموجب الأمر الصادر عن بافين، الذي مدد تكليف ممثل خاص يتولى مراقبة تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال بالبنك.

وتتحرك الهيئة الرقابية الألمانية بشكل متزايد ضد ما يطلق عليها "البنوك الإلكترونية الجديدة" مثل "إن26" و"سي24" و"سولاريس بنك" وكذلك شركات سمسرة إلكترونية مثل "فلاتكس ديجيرو".

وفي عام 2021، اتهمت بافين "إن26" بعدم بذل كثير من الجهد في مكافحة عمليات غسل الأموال خلال نموه السريع، قائلة إنه أضاف عددا كبيرا من العملاء بشكل سريع للغاية، ولم يبذل ما يكفي لتطوير ضوابط داخلية مناسبة.

كما فرضت الهيئة الرقابية غرامة قدرها 4.25 مليون يورو (4.77 مليون دولار) لتأخر "إن26" في تقديم تقارير إفصاح عن الأنشطة المشبوهة.

وقال البنك إنه "أوفى" بأمر بافين فيما يتعلق بتنظيم الأعمال وإدارة المخاطر وأنه سيستمر في العمل مع الهيئة الرقابية لتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال.

وقال البنك الإثنين إنه "على مدار الأعوام الماضية، أجرى (إن26) استثمارات كبيرة في إجراءات مكافحة غسل الأموال، ويواصل تعزيز هذه الجهود أكثر فيما يتعلق بقدراته التكنولوجية والتنظيمية".

وقال إن أمر بافين الأخير "يعترف بهذه التحسينات"، ويشمل خطة للتصدي للمشكلات العالقة.

وقال إن "(إن26) سيستمر في العمل بتعاون وثيق مع بافين والمفوض الخاص من أجل التطبيق الكامل للأمر الذي جرى تحديثه، بالإجراءات المناسبة".

وأضاف البنك أن لديه أكثر من ثمانية ملايين عميل في 24 دولة، وأن حجم معاملاته السنوية تتجاوز 100 مليار يورو. ويوظف "إن26" حاليا أكثر من 1500 عامل.