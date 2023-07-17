الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة قبيل صدور النتائج الفصلية للشركات

أغلقت وول ستريت على ارتفاع اليوم مدعومة بمكاسب أسهم الشركات المالية وشركات التكنولوجيا في ظل ترقب المستثمرين الجولة المقبلة من النتائج الفصلية هذا الأسبوع.

ومن بين الشركات التي من المزمع أن تنشر تقاريرها هذا الأسبوع تسلا ونتفليكس، بينما تشمل القائمة أيضا مزيدا من البنوك الكبرى على شاكلة بنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي وجولدمان ساكس، وذلك عقب صدور تقارير من بنوك أخرى مثل جيه.بي مورجان وسيتي جروب الأسبوع الماضي.

ووفقا لرويترز ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 16.87 نقطة، أو 0.37 في المائة، إلى 4522.29 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك 131.25 نقطة، أو 0.91 في المائة، إلى 14242.26 نقطة. وصعد المؤشر ​​داو جونز 73.79 نقطة، أو 0.21 في المائة، إلى 34582.82 نقطة.