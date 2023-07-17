توقيع 4 عقود في مدينة ينبع الصناعية بقيمة تتجاوز 94.8 ريال

وقع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبدالهادي الجهني أربعة عقود لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة بمدينة ينبع الصناعية بلغت قيمتها الإجمالية (94,861,696.88) ريال.

واشتملت العقود على تقديم خدمات التشغيل والصيانة لشبكات الاتصالات من قبل شركة العرض المتقن للخدمات التجارية ، كما اشتمل العقد الثاني على تنفيذ أعمال الإصلاح والحماية من التآكل للمنشآت الخرسانية والمعدنية مع شركة رضايات المحدودة ،وتضمن الثالث على تطوير وربط نظام الإنذار وكشف الحريق لمرافق الهيئة الملكية بينبع مع شركة العالمية للصناعات الحديثة ، في حين اشتمل العقد الرابع على إعادة تأهيل المرافق الاجتماعية بنادي النواه الرياضي والمركز الثقافي واستحداث منطقة سباحة مع مؤسسة صروح المملكة للمقاولات.

ويأتي توقيع هذه العقود في إطار سعي الهيئة الملكية لتوفير المزيد من الخدمات والتجهيزات الأساسية المناسبة بما يتواكب مع حركة النمو الصناعي والاستثماري المزدهر الذي تتميز به مدن الهيئة الملكية لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.