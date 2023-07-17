7 وفيات و4 مصابين في انهيار عقار سكني بالقاهرة

لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب آخرون، اليوم، جراء انهيار عقار سكني مكون من أربعة طوابق بمنطقة حدائق القبة شرق العاصمة المصرية القاهرة.

ووفق ما نشره موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني اليوم، تلقت الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا، بسقوط عقار مكون من أربعة طوابق بشارع مكاوي بنطاق دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وأشار إلى انتقال قوات الحماية المدنية لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وحتى الآن تمكنت من انتشال سبعة جثامين وأربعة مصابين تم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ولفت إلى مواصلة قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال الضحايا.