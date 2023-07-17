تراجع أسعار الذهب وسط فتور الإقبال بسبب صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم بسبب ارتفاع الدولار الذي يزيد تكلفة المعدن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، غير أن المستثمرين يراهنون إلى حد كبير على وقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة.

وبحسب "رويترز" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1952.35 دولار للأوقية. كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 في المائة إلى 1956.20 دولار.

ارتفع الدولار من أدنى مستوياته منذ أبريل 2022، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية وقرارات السياسة النقدية.

وقال مات سيمسون كبير محللي الأسواق في سيتي إندكس "الارتفاع الذي بدأه الذهب بعد مؤشر أسعار المستهلكين توقف لالتقاط الأنفاس، ويترك هذا الباب مفتوحا أمام احتمالية حدوث تصحيح للسعر مدفوع بعوامل فنية إلى منطقة ما بين 1940 و1950 دولارا".

أشارت بيانات أمريكية الأسبوع الماضي إلى تباطؤ وتيرة التضخم، إذ زادت أسعار المستهلكين بأبطأ وتيرة لها منذ أكثر من عامين.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 24.76 دولار للأوقية وكذلك البلاتين 0.6 في المائة إلى 965.39 دولا، وانخفض البلاديوم أيضا 0.8 في المائة إلى 1261.47 دولار.