هونج كونج تلغي التداول في بورصة الأوراق المالية بسبب الإعصار تاليم

قررت شركة هونج كونج للتداول والمقاصة المشغلة لبورصة هونج كونج للأوراق المالية إلغاء التداول في بورصة المدينة اليوم الاثنين بسبب الإعصار تاليم. وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن قرار إلغاء التداول في سوق الأوراق المالية بهونج كونج البالغة قيمتها نحو 5.2 تريليون دولار

أمريكي، جاء بعد أن أعلنت حكومة هونج كونج استمرار التحذير رقم 8 وهو ثالث أعلى درجة تحذير من بين 5 درجات لمؤشر الخطر، حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم على الأقل. وبحسب بيان حكومي فإنه يمكن خفض مستوى التحذير إلى رقم 3 بين الساعة الرابعة والساعة السابعة من مساء اليوم. في الوقت نفسه أثرت الاضطرابات في هونج كونج على آلية التداول المرتبط مع الصين واضطربت عملية بدء تداول سهم شركة نيو ميديا لاب، كما اضطرت المحاكم إلى تأجيل جلساتها اليوم. وتلغي هونج كونج جلسة التداول الصباحية في سوق الأوراق المالية عند صدور الإنذار رقم 8 في الساعة التاسعة صباحا وتلغي التداول في الجلسة المسائية عندما لا يتم خفض الإنذار إلى رقم 3 بحلول الظهيرة. وأصدر مرصد هونج كونج إنذار الإعصار رقم 8، بعد منتصف ليل أمس وفي ظل الإشارة رقم 8، يتم إلغاء المدارس أيضا ويتم حث الشركات على توخي الحذر وربما تتأثر وسائل النقل العام.