البنوك المركزية والابتكار «1 من 2»

يولد الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، ولا سيما الابتكار في مجال المدفوعات ـ وهي خدمة مالية بالغة الأهمية يستخدمها معظم الناس كل يوم ـ تحديات جديدة وأولويات متنافسة في كثير من الأحيان بالنسبة إلى البنوك المركزية.

فمن ناحية، ترغب البنوك المركزية في تهيئة بيئة مواتية كي يتسنى للتكنولوجيا المالية أن تزدهر ويمكن للناس جني منافع الابتكار. ويصدق هذا خصوصا على الاقتصادات النامية التي لا تزال تواجه فجوات واسعة في الشمول المالي. من ناحية أخرى، يتمثل التفويض القانوني الأساس للبنوك المركزية في حماية الاستقرار المالي وحماية عملاء الخدمات المالية. ولفعل ذلك، يجب عليها تقييم وإدارة الأخطار، التي قد تجلبها المنتجات الجديدة وقنوات التسليم الجديدة لكليهما.

ويتمثل دور البنوك المركزية والجهات الرقابية في التوفيق بين الثقة والابتكار لتشجيع هذه الأخيرة مع ضمان حماية الناس بشكل معقول من الأخطار وحماية ثقتهم. ولم تعد البنوك المركزية قادرة على الحد من مشاركتها في النظام الوطني للمدفوعات بوصفها جهات إصدار العملة السيادية ومشغلة لنظام مدفوعات الجملة. ويشارك عديد منها بالفعل مشاركة عميقة في سوق مدفوعات التجزئة، وعليها العمل على تعزيز التوحيد القياسي والتشغيل البيني لضمان خدمات الدفع الآمنة والكفؤة والشاملة للجميع وتمكين الابتكار، ومن ثم تعزيز المنافسة.

ويعد عديد من البنوك المركزية عوامل تحفيزية بالغة الأهمية لإحداث تحول في سوق المدفوعات، إما من خلال تهيئة بيئة داعمة ومواتية، أو من خلال صدارة الابتكارات نفسها من خلال مشاريع البنك المركزي للعملة الرقمية.

كما يتعين على البنوك المركزية التوفيق بين الفرص والسيادة. وكانت الآثار الأكثر وضوحا للابتكار على هيكل السوق هي تأثيره في المنافسة، من خلال فتح سوق المدفوعات أمام غير البنوك لجني الفرص، التي يتيحها مقدمو الخدمات الجدد، والمنتجات الجديدة، ونماذج الأعمال الجديدة. ورغم أن الداخلين الجدد إلى السوق يتحدون البنوك القائمة، فإن الابتكار يمكن أن ينتهي به المطاف إلى إحداث أثر مركزي متناقض وميل إلى زيادة التركيز، مع التحول الرئيس هو تحول المراكز السوقية المهيمنة من البنوك إلى شركات التكنولوجيا الكبيرة.

ويعتمد عديد من أنظمة المدفوعات الوطنية بصورة متزايدة على مقدمي الخدمات الأجانب على مستوى العالم، مثل أنظمة البطاقات العالمية و/أو شركات التكنولوجيا الضخمة، ويجلب صعود التكنولوجيا الكبيرة كمقدمين رئيسين لخدمات الدفع تحديات جديدة للسلطات. وقد أعربت بعض البنوك المركزية عن قلقها من فقدان سيادتها على سوق مدفوعاتها، حيث تدار أجزاء منها خارج نطاق ولايتها القضائية... يتبع.