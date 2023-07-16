الأسهم السعودية .. صراع قوى البيع والشراء يبقي السوق ضمن نطاق آخر جلستين

ارتفعت الأسهم السعودية سبع نقاط، ما يعادل 0.07 في المائة لتغلق عند 11715 نقطة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطة بنحو 0.12 في المائة إلى 1541 نقطة. وبقيت السوق في نطاق الجلستين الماضيتين، ورغم البداية القوية في افتتاح السوق، بارتفاعها بفجوة سعرية، حيث جاء الافتتاح أعلى من إغلاق الجلسة السابقة، لكن سرعان ما تراجعت القوى الشرائية لتتداول السوق في المنطقة الحمراء، واستطاعت العودة لاحقا، إلا أن الصراع بين قوى البيع والشراء استمر حتى في جلسة المزاد التي فقدت السوق خلالها سبع نقاط، وأبقت السوق دون مستوى الافتتاح.

واستمرار عجز السوق في إكمال الارتفاع وتجاوز المقاومة 11780 نقطة، يبقي فرص تعرضها لضغوط بيع لجني الأرباح.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11733 نقطة، وسجل أدنى نقطة عند 11694 نقطة فاقدا 0.12 في المائة، بينما الأعلى عند 11754 نقطة رابحا 0.40 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 11715 نقطة كاسبا سبع نقاط بنحو 0.07 في المائة. وتراجعت السيولة 12 في المائة بواقع 943 مليارا، لتصل إلى 6.7 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 33 في المائة بنحو 135 مليونا إلى 275 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 34 ألف صفقة بنحو 7 في المائة 430 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الأدوية" بواقع 1.73 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنحو 1.53 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" 1 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 3.02 في المائة، ثم "الرعاية الصحية" بـ1.45 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" 1.18 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 15 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه المواد الأساسية 12 في المائة، ما يمثل 789 مليون ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 11 في المائة بنحو 768 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "بوان" بنحو 6.53 في المائة ليبلغ 37.50 ريال، يليه "دار المعدات" بـ6.53 في المائة ليصل إلى 86.50 ريال، وحل ثالثا سهم "الموارد" 6.15 في المائة، حيث أغلق عند 138 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "سلامة" بواقع 6.38 في المائة ليغلق عند 24.20 ريال، يليه "الباحة" بـ5.26 في المائة إلى 0.18 ريال، وحل ثالثا سهم "ثمار" بمقدار 3.42 في المائة ليقفل عند 32.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 697 مليون ريال، يليه "المطاحن الأولى" بنحو 497 مليون ريال، وحل ثالثا "جمجوم فارما" بـ386 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية