دعوات ألمانية لمراجعة "معونة المواطنين" .. مخاوف من استغلال أموال الضرائب

دعا كارستن لينيمان الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا لمراجعة وتعديل ما يسمى بـ"معونة المواطنين" التي أدخلتها الحكومة الألمانية مطلع العام الجاري، وصرح بأنه كان سيعمل على مراجعة ذلك، حال مشاركة حزبه بالحكومة.

يشار إلى أن حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس أدخلت معونة المواطنين مطلع كانون الثاني (يناير) من هذا العام، وحلت محل معونة البطالة والمعونة الاجتماعية. ووفقا لـ"الألمانية"، تعد هذه المعونة إصلاحا محوريا في السياسة الاجتماعية للائتلاف الحاكم الحالي المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وقال لينيمان في تصريحات أمس "من لا يمكنه العمل، يحتاج للدعم التام من الدولة"، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن من يمكنه العمل ويحصل على معونة المواطنين، يجب أن يقبل بعمل، "وإلا لا يمكنه توقع الحصول على مساعدة من الدولة".

وأشار السياسي الألماني البارز إلى أن المصطلح نفسه يؤدي إلى تضليل، وقال إن توصيف "معونة المواطنين له وقع كما لو أنه يحق لكل مواطن الحصول عليها من أموال الضرائب. يجب تغيير ذلك".

من جانبها انتقدت كاتيا ماست المديرة التنفيذية البرلمانية للكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، دعوة السياسي بالحزب المسيحي الديمقراطي، وقالت: "كارستن لينيمان يسعى لجعل الناس متسولين، ويبدو أن أزمات الاقتصاد بالنسبة له سواء".

وأضافت أن مغزى معونة المواطنين هو الوساطة للدخول في عمل دائم من أجل تجنب توفير مساعدات الدولة على المدى الطويل. وقالت: "نسعى لتأهيل الناس كي يتم توظيفهم بشكل دائم وكي يكسبون أجورا جيدة". وأوضحت أن معونة المواطنين تدعم بصفة خاصة التدريب المهني والتطور المهني في ظل نقص الكوادر المتخصصة حاليا.

من جهة أخرى، أصدر رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى بألمانيا كشف حساب للحكومة الاتحادية حول أوجه الإخفاق والنجاح.

وقال شتفان فايل بالنظر مثلا إلى تأمين إمدادات الطاقة في الشتاء الماضي: "نجح الائتلاف بشكل كبير في ظل أوقات عصيبة للغاية"، ولكنه أشار إلى أنه كثيرا ما تم نقل النزاعات للعلن بشكل مبالغ فيه، وفقا لـ"الألمانية".

وتابع فايل أنه يمكنه مثلا تفهم قلق كثير من المواطنين ومخاوفهم فيما يتعلق بقانون التدفئة، وأضاف أنه لا يمكن توقع أن يحافظ المواطنون على نظرة واضحة للأمور في ظل كل هذا القدر من الارتباك.

يشار إلى أن هناك جدلا شديدا بين أحزاب الائتلاف الحاكم على مدار عدة أشهر حول قانون طاقة المنشآت وأنظمة التدفئة. وكان من المفترض أن يتم تمرير هذا القانون في البرلمان الألماني "بوندستاج" أخيرا، لكن المحكمة الدستورية الاتحادية أوقفته. ومن المقرر أن يبت البرلمان في القانون في أول أسبوع من الجلسات بعد انتهاء العطلة الصيفية في 8 أيلول (سبتمبر) المقبل.

أما بالنسبة لأوجه النجاح التي حققتها الحكومة الاتحادية من وجهة نظر فايل، فقد ذكر أنها استطاعت الوصول لموافقات أسرع لأجل توسيع نطاق الطاقات المتجددة وتحديث قانون الهجرة وزيادة معونة الأطفال وكذلك تأمين الإمداد بالطاقة على الرغم من الحرب في أوكرانيا.

وتابع فايل: "الطريقة التي تم النجاح بها في الانفصال عن روسيا خلال وقت قصير للغاية وتأمين الإمداد بالطاقة كانت ذات جودة عالية. كان ذلك بالفعل إنجازا سياسيا كبيرا"، وأضاف أنه يتعين عليه الإشادة صراحة بوزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في هذا النقطة.