استهلاك الكهرباء في الصين يرتفع 5 % .. مؤشر للنشاط الاقتصادي

أظهرت بيانات رسمية أمس، أن استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، سجل نموا مطردا في الأشهر الستة الأولى من 2023.

وفي النصف الأول من العام الجاري، تجاوز استهلاك الكهرباء في الصين 4.3 تريليون كيلوواط/ ساعة، بزيادة 5 في المائة عن العام الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس.

وبحسب بيانات الهيئة الوطنية للطاقة، نمت الكهرباء التي يستهلكها القطاع الزراعي بنسبة 12.1 في المائة على أساس سنوي، في حين زادت الكهرباء المستخدمة في القطاعين الصناعي والخدمي بنسبة 4.4 في المائة و9.9 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الكهرباء بالمنازل شهد زيادة سنوية بنسبة 1.3 في المائة إلى 619.7 مليار كيلوواط/ ساعة خلال الأشهر الستة الأولى.

في السياق، بدأت شركة هيرايوس الألمانية للتكنولوجيا في بناء مشروع لمصادر الضوء المتخصصة باستثمارات إجمالية قدرها 100 مليون يوان (14 مليون دولار) في شنيانج، حاضرة مقاطعة لياونينج بشمال شرقي الصين.

وتشمل المنتجات الرئيسة للمشروع الذي سيقام في المجمع الصناعي الصيني-الألماني لتصنيع المعدات (CGIP)، الحلول القائمة على الضوئيات من الأشعة تحت الحمراء إلى الأشعة فوق البنفسجية، التي يتم تطبيقها في مجالات مثل حماية البيئة والإلكترونيات والسيارات والطاقة الجديدة وأشباه الموصلات. ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع في نيسان (أبريل) 2024، ليحقق قيمة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون يوان بعد التشغيل الكامل، وفقا للشركة.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، استثمرت هيرايوس 500 مليون يوان في CGIP لبناء قاعدة لتصنيع أشباه الموصلات الكوارتز. وأصبحت CGIP أول منصة صينية للتعاون في تصنيع المعدات المتطورة بين الصين وألمانيا في أواخر 2015.

ويهدف المجمع إلى تطوير صناعات رائدة مثل تصنيع السيارات والتصنيع الذكي والطب الحيوي والطاقة الجديدة والاقتصاد الرقمي. وقد سهل أكثر من 400 مشروع من عمالقة الصناعة، باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 320 مليار يوان.

من جهة أخرى، ارتفعت صادرات الصين من المركبات بنسبة 75.7 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام، محافظة بذلك على اتجاه التوسع القوي، وفقا لما أظهرته بيانات من الجمعية الصينية لمصنعي المركبات.

وخلال هذه الفترة، صدرت البلاد 2.14 مليون مركبة. ومن بين الإجمالي، بلغت صادرات مركبات الطاقة الجديدة 534 ألف وحدة، بزيادة 160 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الجمعية: إن صادرات الصين من مركبات الركاب ارتفعت بنسبة 88.4 في المائة على أساس سنوي إلى 1.78 مليون وحدة في الفترة نفسها، في حين ارتفعت صادراتها من المركبات التجارية بنسبة 31.9 في المائة إلى 361 ألف وحدة.

وفي حزيران (يونيو) وحده، صدرت الصين 382 ألف مركبة، بزيادة 53.2 في المائة عن نفس الفترة من 2022. وكشفت بيانات من الجمعية أن صادرات الصين من المركبات تجاوزت مليوني وحدة في عام 2021 وتجاوزت ثلاثة ملايين وحدة في 2022.

إلى ذلك، شهدت مبيعات السيارات المستعملة في الصين نموا طفيفا بنسبة 2.45 في المائة على أساس شهري في يونيو الماضي، حسبما ذكرت الجمعية الصينية لتجار السيارات.

وانتقلت ملكية نحو 1.53 مليون سيارة مستعملة في البلاد الشهر الماضي، بقيمة إجمالية للمعاملات بلغت 97.35 مليار يوان (13.65 مليار دولار)، وفقا للجمعية.

في النصف الأول من 2023، وصلت مبيعات السيارات المستعملة إلى 8.77 مليون وحدة، بزيادة 15.6 في المائة أو 1.18 مليون وحدة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي. وبلغ إجمالي قيمة المعاملات 551.73 مليار يوان خلال هذه الفترة.