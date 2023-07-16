بريطانيا تنضم إلى "الشراكة عبر المحيط الهادئ" .. أهم اتفاق تجاري منذ «بريكست»

وقعت لندن أمس، في نيوزيلندا على انضمامها إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، أهم اتفاق تجاري لها منذ "بريكست"، لكن الاقتصاديين قللوا من شأنه.

وبذلك تكون المملكة المتحدة أول دولة أوروبية تنضم إلى اتفاقية الشراكة التي تشمل 12 دولة يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 12 ألف مليار جنيه استرليني، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة البريطانية.

ويقطن في الدول الأعضاء 500 مليون نسمة وتمثل مع انضمام المملكة المتحدة 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفقا لـ"الفرنسية" وبعد التوقيع على الانضمام، سيتعين أن تصادق عليه الحكومة البريطانية ويشمل ذلك مرحلة برلمانية، بينما تستكمل الدول الأعضاء الأخرى الخطوات القانونية الأخيرة، وفقا للبيان.

وأشارت كيمي بادنوش وزيرة التجارة البريطانية قبل التوقيع إلى "تبادلات إضافية بمليارات الجنيهات الاسترلينية" على ما نقل عنها بيان.

وعدت في تصريحات صحافية أمس، أن انضمام لندن إلى الاتفاق أظهر أننا "لسنا معزولين" وأن "المملكة المتحدة تتطلع إلى الخارج، مضيفة "لدينا موقع في المنطقة هو الأسرع نموا في العالم".

عند الإعلان عن إبرام الاتفاق في نهاية آذار (مارس) للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ، قدرت لندن أن مساهمة الشراكة في الاقتصاد البريطاني ستصل إلى 1.8 مليار جنيه استرليني.

وأوضحت رئاسة الوزراء حينها أن أكثر من 99 في المائة من صادرات البضائع البريطانية إلى الدول الأعضاء في شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ صارت معفاة من الرسوم الجمركية، لافتة خصوصا إلى منتجات مثل الجبن والسيارات والشوكولاتة والآلات وكذلك بعض المشروبات، كما سيستفيد قطاع الخدمات من إجراءات إدارية مختصرة بموجب الاتفاقية.

في وثيقة نشرت في حزيران (يونيو) 2021، اشارت الحكومة إلى أن تأثيرها في الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 0.08 في المائة.

منذ خروجها الفعلي من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة في الأول من كانون الثاني (يناير) 2021، سعت المملكة المتحدة إلى إبرام اتفاقيات تجارية شاملة لتمتين تجارتها الدولية.

وأبرمت لندن بشكل خاص معاهدات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، ودول أبعد مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة، وتجري مباحثات مع الهند وكندا.

من ناحية أخرى، أقرت بادنوش بأن فرص التوصل إلى الاتفاقية التي طال انتظارها مع الولايات المتحدة "منخفضة للغاية".

وأوضحت على قناة سكاي نيوز أن "الولايات المتحدة لا تبرم أي اتفاق تجارة حرة مع أي دولة" لكن "كل هذا يتوقف على الإدارة" الأمريكية، مضيفة "الرؤساء المختلفون لهم أولويات مختلفة".

وفيما يشير مؤيدو "بريكست" إلى أنه سيسمح للندن بإبرام اتفاقيات تجارة حرة بشكل مستقل، يقول معارضوه إن المملكة المتحدة ستجد صعوبة في التعويض عن الضرر الناجم عن مغادرة الاتحاد الأوروبي.

في نيسان (أبريل)، قدر مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا أن الصفقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي ستخفض الإنتاجية على المدى الطويل بنسبة 4 في المائة مقارنة بالوقت الذي كانت فيه المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي.

واتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ الذي وقعت عليه بشكل خاص نيوزيلندا، أستراليا، كندا، واليابان، هو أهم اتفاق للتجارة الحرة في المنطقة.

وكانت المملكة المتحدة قد تقدمت بطلب للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ في شباط (فبراير) 2021. كما تقدمت الصين بطلب للانضمام في 2021، لكن عديدا من الدول تنظر إلى هذا الطلب بعين الريبة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قد سحب بلاده في مطلع 2017 من هذه الاتفاقية حتى قبل دخولها حيز التنفيذ.