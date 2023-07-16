بمشاركة السعودية .. التمويل المستدام على طاولة وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في العشرين

يشارك محمد الجدعان وزير المالية اليوم وغدا، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية الذي يعقد في مدينة جانديناجار.

وسيناقش الاجتماع موضوعات عدة منها الاقتصاد العالمي والصحة العالمية، التمويل المستدام والبنية التحتية، والهيكل المالي الدولي، والضرائب العالمية، والقطاع المالي والشمول المالي، كما سيشهد الاجتماع عقد عدد من الندوات والفعاليات الجانبية، ومنها حوارات سياسية لطاولة مستديرة حول الأصول المشفرة.

وتتزامن مشاركة وزارة المالية في هذا الاجتماع مع عديد من الإنجازات التي حققتها المملكة أخيرا، التي تضعها ضمن أفضل دول المجموعة في كثير من المؤشرات الاقتصادية المهمة، حيث حققت أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول المجموعة خلال عام 2022 بمعدل 8.7 في المائة، متجاوزة توقعات عديد من المنظمات الدولية، كما تجاوز ناتجها المحلي الإجمالي تريليون دولار لأول مرة، ومحققة فائضا في ميزانيتها العامة للمرة الأولى خلال تسعة أعوام.

كما تقدمت المملكة سبع مراتب في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2023، لتحقق المركز الـ17 عالميا، لتأتي بذلك في المرتبة الثالثة من بين دول مجموعة العشرين، كما استطاعت المملكة احتواء التضخم المحلي في عالم يعاني ارتفاعه.

علاوة على ذلك، للمملكة دور فعال في مجموعة العشرين من خلال المشاركة في صنع السياسات الاقتصادية العالمية، ومساهمة الاقتصاد السعودي في نمو الاقتصاد العالمي واستقراره بشكل إيجابي.

وقد شهدت القمة التي استضافتها المملكة في 2020 إطلاق عديد من المبادرات، كان من أبرزها قيام دول المجموعة باتخاذ سياسات مالية ونقدية توسعية لحماية ودعم الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا، إضافة إلى إطلاق مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية، والتأهب والاستجابة للأوبئة، بجانب دعم النظام الصحي العالمي، ومعالجة أزمات الطاقة والغذاء وسلال الإمداد، والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وترتبط رؤية السعودية ارتباطا كبيرا بأهداف مجموعة العشرين من حيث التركيز على الاستقرار الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وتمكين المرأة، وتعزيز رأس المال البشري وزيادة تدفق التجارة والاستثمارات.

يذكر أن مجموعة العشرين تأسست عام 1999، وجاء إنشاؤها رد فعل على الأزمات المالية التي حدثت في نهاية التسعينيات، خاصة الأزمة المالية الآسيوية.

وتعد المجموعة المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي، وتضم قادة من جميع القارات يمثلون دولا متقدمة ونامية، وتشكل الدول الأعضاء في المجموعة مجتمعة، نحو 80 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية.

ويجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية وتتألف المجموعة من 20 عضوا، هي: المملكة، الولايات المتحدة، الصين، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، جنوب إفريقيا، تركيا، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، رئاسة الاتحاد الأوروبي، مع مشاركة المؤسسات المالية والتنموية الدولية.

وخلال يونيو الماضي، أعلنت المملكة دعمها وتأييدها لانضمام الاتحاد الإفريقي عضوا دائما في مجموعة العشرين. وقالت وزارة المالية، إنها تتطلع لانضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين والعمل معه لإيصال صوت القارة الإفريقية والمساهمة في تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية.