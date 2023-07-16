البداية على مستوى مدينة والعائد على مستوى الوطن

تمثل المدن أكثر من نصف سكان العالم، وتتمتع حكوماتها بوضع فريد يمكنها من فهم احتياجات مجتمعاتها ومعالجتها. ولكن نظرا للروايات الخاطئة القديمة حول الدور المناسب للدولة، يفتقر كثيرون إلى القدرة على مواجهة التحديات الكبيرة. بحسب ما يطرحانه الباحثان ماريانا مازوكاتو وجيمس أندرسون بإعلانهما مبادرة جديدة لفهرسة ونشر القدرات البلدية والاحتياجات البارزة.

تدير الحكومات المحلية الخطوط الأمامية لأهم معاركنا العالمية - من إدارة الطقس القاسي والصدمات المناخية الأخرى إلى الاستعداد للوباء القادم، وضمان الصحة للجميع، وتصحيح عدم المساواة العرقية الطويلة الأمد، ومعالجة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان. تمثل المناطق الحضرية الآن أكثر من نصف سكان العالم، وتتمتع حكوماتهم بمكانة فريدة لفهم احتياجات مجتمعاتهم ومعالجتها.

وسواء أدركنا ذلك أم لا، فقد علقنا كثيرا من آمالنا على التقدم في العمل البلدي والإبداع من القاعدة إلى القمة. تم تصميم "برامج التعافي" الحديثة مثل NextGenerationEU وقانون البنية التحتية للحزبين الأمريكيين بشكل صريح لضخ النقد في الاقتصادات المحلية، ويتطلب هذا التمويل المستند إلى طبيعة المكان من الحكومات المحلية تطبيق تفكير جديد في قضايا مثل التنقل المستدام والفجوة الرقمية.

ولكن بعد عقود من افتراض الجميع أنه يجب ترك الابتكار للقطاع الخاص، غالبا ما تفتقر الحكومات المحلية إلى القدرة على تعبئة الموارد والخبرات على النطاق المطلوب. لقد اقتنعنا خطأ بفكرة أن الحكومات يجب أن تنقذ الأسواق فقط، وليس إنشاء أسواق جديدة، أنه يجب عليهم فقط التخلص من المخاطرة بمنشئ القيمة، بدلا من المخاطرة لإيجاد القيمة بأنفسهم. بعد أن استوعبنا بشارة "الكفاءة"، تجنبنا استثمارات القطاع العام واستعنا بمصادر خارجية للوظائف الاستراتيجية المهمة.

هذه النظرة ضيقة الأفق للقطاع العام حدت من فهم صانعي السياسات لكيفية تحفيز النمو، وتقليل ثقة الجمهور بالحكومة. بدلا من الاعتراف بها كقوة ريادية محتملة في حد ذاتها، ينظر إلى الدولة على نطاق واسع على أنها عرضة للاستيلاء عليها من قبل المصالح الخاصة.

ولكن ما القدرات والهياكل التي ستحتاج إليها الحكومات المحلية للاضطلاع بدورها المناسب في إنشاء وتشكيل الأسواق وتمكين النشاط الذي لن يحدث لولا ذلك؟ كيف يمكننا تعزيز الحكومات المحلية الملائمة للغرض، التي تتوقع التغيير، وتغتنم الفرص، التي تحدث مرة واحدة في الجيل، وتحافظ على تشغيل النقل الجماعي في الوقت المحدد؟ عادة ما يتم تقييم الحكومات وأنشطتها بأثر رجعي. حتى نطور إطارا جديدا لإنشاء وتقييم قدرة الحكومة المحلية، لن نعرف الحكومات القادرة على تولي زمام المبادرة، أو إلى أين نوجه استثمارات إضافية في بناء القدرات.

ويضيفان ماريانا مازوكاتو وجيمس آندرسون بصفتنا رائد الابتكار الحكومي في Bloomberg Philanthropies (Anderson) والمدير المؤسس لمعهد UCL للابتكار والأغراض العامة (Mazzucato)، فإننا نفهم كيف يبقي هذا النقص في البيانات قادة المدينة والمقيمين والمسؤولين الوطنيين في الظلام. لأكثر من عقد من الزمان، دعمت منظماتنا الحكومات المحلية في سعيها لردم الهوة بين تطلعاتهم ووسائلهم.

في حين أن هناك عديدا من مؤشرات المدن، التي تقيم كل شيء من قابلية العيش إلى القدرة على الاستثمار، لم يقم أي منها بقياس قدرة المدن على حل التحديات الحرجة. ماذا تقول البيانات عن قدرة الحكومات المحلية على تحسين الحياة؟ هل الحكومات في ولاية كاليفورنيا أفضل استعدادا لمواجهة تغير المناخ من تلك الموجودة في ولاية تكساس؟ هل المدن في إسبانيا مجهزة بشكل أو بآخر للابتكار خلال الجائحة التالية، مقارنة بالمدن في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى؟ ما المهارات والعمليات والهياكل الأساسية التي ستحتاج إليها بلدية معينة من أجل الكشف عن المشكلات الناشئة وتصميم الاستجابات المناسبة؟

للإجابة على هذه الأسئلة، توحدنا لإنشاء مؤشر قدرات القطاع العام. بدعم من Bloomberg Philanthropies، سيجري المعهد البحث لتطوير مؤشر يوضح ما ستحتاج إليه الحكومات لدفعنا إلى الأمام. سيظهر لنا مقياس جديد من نوعه أين تكون قدرة الحكومة المحلية قوية، وحيث تحتاج مهارات القطاع العام المهمة - مثل المشاركة العامة من خلال الابتكار والتعاون عبر القطاعات والاستفادة من البنية التحتية للبيانات والمنصات الرقمية - لتقويتها.

كجزء من ناتجه، سيدرس المؤشر المجالات التي يمكن للبلدية أن تزيد فيها بسرعة أو تستثمر في القدرات الحالية، وبالتالي تقديم إرشادات لقادة المدينة ومسؤولي الميزانية والولاية. والأهم من ذلك، أن هدفنا هو البدء في زيادة تخصيص الموارد للمحليات من الحكومات الوطنية، والتي غالبا ما تصدر الولايات دون توفير الموارد اللازمة لتحقيقها.

سيتم إعلام الفهرس من خلال العمل الذي قمنا به بالفعل على مستوى العالم. على سبيل المثال، في الأعوام الأخيرة، ساعد معهد UCL IIPP في إنشاء صندوق Camden Wealth Fund الجديد، وصمم نظاما ضريبيا جنبا إلى جنب مع حكومة Biscay في إسبانيا، والتي أصبحت أول سلطة محلية لمواءمة سياساتها المالية مع أهداف التنمية المستدامة، ودعم مهمة مانشستر الكبرى لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2038.

من جانبها، تتمتع Bloomberg Philanthropies بخبرة تزيد على عشرة أعوام في برامج بناء القدرات، بما في ذلك مبادرة "بلومبيرج" هارفارد سيتي للقيادة لرؤساء البلديات وكبار قادة البلديات، وشهادة وضع المعايير What Works Cities. كما أنها تدير City Data Alliance لتتبع وتعزيز استخدام البيانات والتحليلات في قاعات المدينة، وتدعم فرق الابتكار والمسابقات العالمية لاكتشاف أفكار طموحة وقابلة للتطوير.

بالطبع، نحن ندرك أن المؤشرات ليست محايدة. في الواقع، لقد كانوا في كثير من الأحيان جزءا من المشكلة. على سبيل المثال، أثار مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي انتقادات بسبب افتراضاته المبسطة حول هياكل سوق العمل، ولأنها في بعض الأحيان تسببت في سباق نحو الحضيض، فيما يتعلق بالضرائب والتنظيم. نريد أن يعكس فهرسنا دروس النجاحات والإخفاقات السابقة، بحيث يهيئ الظروف لرحلة تعاونية، وليس سباقا إلى القمة. لهذا السبب، سيكون مفتوح المصدر ومتاحا دون تكلفة، ويمكن الوصول إليه عالميا.

سيكون لدى القطاعين العام والخاص على حد سواء البيانات اللازمة لفهم التحديات التي تواجهها المدن، ولتحديد الفرص لحلها. على الرغم من أننا سنبدأ على مستوى المدينة، إلا أننا مقتنعون بأن عديدا من الدروس ستكون قابلة للتطوير على المستوى الوطني أيضا. ولكن بينما تتدفق الأفكار إلى أعلى، يجب أن تتدفق الموارد المالية إلى أسفل، حيث يمكنهم تحقيق أفضل النتائج.