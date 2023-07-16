تركيا ترفع ضريبة الاستهلاك الخاصة على البنزين والديزل

أعلنت تركيا رفعها لضريبة الاستهلاك الخاصة على البنزين وزيت الديزل في إطار جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وارتفع معدل الضريبة على البنزين من 2.52 ليرة تركية (0.1 دولار)للتر الواحد إلى 7.52 ليرة، بينما ارتفعت الضريبة على زيت الديزل من 2.05 ليرة إلى 7.05 ليرة.

ومن المتوقع أن يضيف تأثير هذه التعديلات الضريبية إلى جانب ضريبة القيمة المضافة ما يقرب من 6 ليرات على السعر النهائي لمبيعات المنتجات البترولية بزيادة أكثر من 20 في المئة لكل لتر وفقا لحسابات رويترز.