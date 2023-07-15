الإضرابات تشل حركة السفر في مطارات إيطاليا وبلجيكا .. آلاف السياح عالقون

ألغيت مئات الرحلات الجوية وعلق آلاف المسافرين في أوروبا أمس، جراء إضرابات لطواقم مطارات وشركات الطيران، في ذروة موسم سياحي يشهد حركة نشطة.

وفي إيطاليا تم إلغاء نحو ألف رحلة جوية داخلية ودولية بسبب إضراب الطواقم الأرضية، وفق ما أفادت سلطات المطارات وشركات الطيران.

كذلك ألغيت 120 رحلة جوية بين إقلاع وهبوط في مطار شارلروا البلجيكي، من جراء إضراب طياري شركة "راين إير" للسفر بتكلفة منخفضة، احتجاجا على ظروف العمل.

الإضراب في إيطاليا ترك نحو 250 ألف مسافر يعلقون في واحدة من أكثر الوجهات السياحية رواجا في العالم.

تأتي الإضرابات في خضم موجة حر وصفتها المصلحة الوطنية للأرصاد الجوية بأنها "إحدى الأشد على الإطلاق" مع حرارة في روما ستصل أقله إلى 40 درجة مئوية فيما ستصل في صقلية وسردينيا إلى 48 مئوية.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا" أن الطيارين يطالبون بإعادة رواتبهم إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد، وفقا لـ"الألمانية".

ووافق الطيارون في ذلك الوقت على خفض مؤقت للأجور، لمساعدة الشركة على تجاوز الأثر المالي للقيود على السفر التي تم فرضها خلال الجائحة.

وتحدث الطيارون أيضا عن مشكلات بشأن فترات راحتهم، طبقا لوسائل إعلام بلجيكية.

كانت العديد من الاجتماعات، التي قد عقدت بين ممثلين عن الطيارين وشركة "ريان إير" قد فشلت في تسوية النزاع، ما يعني أن 80 في المائة من طياري شركة "ريان إير" في مطار " شارلروا" أضربوا عن العمل. وبشكل إجمالي، تم إلغاء 120 رحلة جوية من وإلى مطار "شارلروا"، من بينها 62 كانت مقررة أمس، و58 اليوم.

وفي إيطاليا يستعد المسافرون في عديد من المطارات إلى تأجيلات في الرحلات، حيث يضرب عمال المناولة الأرضية وتم إلغاء الكثير من الرحلات أمس.

وقدرت جمعية حماية المستهلك الإيطالية أن نحو ألف رحلة وأكثر من 250 ألف راكب، ربما يتأثرون بالإضراب. وأضرب عمال المناولة الأرضية من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء أمس (من 08:00 حتى 16:00 بتوقيت جرينتش). وتم إلغاء المئات من الرحلات الجوية، بما فيها رحلات من وإلى ألمانيا.

وتحث المطارات الأشخاص، على مراجعة وضع رحلاتهم، قبل السفر. وإضافة إلى إضراب موظفي المناولة الأرضية، بدأ طيارون يعملون في شركة "طيران مالطا"، الذين يتولون رحلات شركة "ريان إير" في إيطاليا، الإضراب. وكان قد تم دعوة الطيارين ومضيفي الطيران، العاملين في شركة الطيران منخفضة التكاليف "فويلينج" للإضراب أمس، اعتبارا من العاشرة صباحا حتى السادسة مساءا. وأصدرت شركة "ريان إير" إعلانا قالت فيه إن الرحلات من وإلى إيطاليا، سيتم تقليصها أو إلغاؤها بسبب الإضرابات.