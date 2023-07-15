البرازيل في طريقها لأول إصلاح ضريبي منذ 1964 .. قواعد جديدة لمكافحة التهرب

تبدو البرازيل في طريقها لتبني إصلاح ضريبي تنتظره منذ عقود ويشكل انتصارا سياسيا للرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونقطة تحول لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

هذا الإصلاح الذي تصفه الحكومة بأنه "تاريخي"، سعت إليه الحكومات السابقة ولا سيما رئيس الدولة اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو (2019 - 2022). لكنه فشل في كل مرة في غياب توافق في الآراء.

وبعد اعتماده من قبل النواب في السادس من يوليو، ما زال النص بانتظار موافقة مجلس الشيوخ، بشكل تعديل دستوري، وفقا لـ"الفرنسية".

وهذا هو أول إصلاح لنظام ضريبة الاستهلاك في البرازيل منذ (1964 - 1985)، والهدف هو تبسيط حياة السلطات والشركات والأسر بنظام أكثر عدلا وفاعلية مع إدخال قواعد جديدة لمكافحة التهرب الضريبي، بينما يواجه النظام الحالي انتقادات من كل الجهات.

وعبر دمج مختلف الضرائب على الاستهلاك تحت اسم واحد هو ضريبة القيمة المضافة، يهدف الإصلاح إلى زيادة القدرة الإنتاجية وجذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل.

وقال براوليو بورجيس من معهد الاقتصاد البرازيلي "مؤسسة جيتوليو فارجاس" "هذا يمكن أن يسهم في النمو بفضل فاعلية أكبر وخفض غياب الأمن القانوني وإساءة استخدام الأموال العامة"، معتبرا أن "الجميع رابحون بذلك".

وحاول عدد من الحكومات من دون جدوى، إجراء هذا الإصلاح. وللتوصل إلى ذلك بعد عدد من الانتكاسات في البرلمان منذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني (يناير)، اضطر لولا إلى تقديم تنازلات لقدامى "المركز" أي مجموعة من الأحزاب الوسطية التي لا تتبنى أي ايديولوجيا فعليا وتقدم دعمها مقابل مناصب مهمة.

وأقوى هذه الشخصيات هو رئيس مجلس النواب آرثر ليرا الذي ينسب إليه نجاح التصويت على الإصلاح إلى حد كبير.

وقال ريجينالدو لوبيز النائب عن حزب العمال الذي يقوده لولا وأحد من أسهموا في صوغ النص "هذه هي المرة الأولى التي نحقق فيها مثل هذا التوافق السياسي الاستثنائي".

لكن لهذا الإجماع ثمنا. فالمركز يتطلع إلى مزيد من الحقائب الوزارية داخل الحكومة. وبعد أسبوع تماما على تصويت النواب حصل حزب الوسط أيضا على وزارة السياحة الخميس.

ومن الشخصيات المؤثرة أيضا تارسيسيو دي فريتاس حاكم ساو باولو الولاية الأغنى التي تضم أكبر عدد من السكان في البلاد وكان وزيرا للبنى التحتية في عهد بولسونارو.

ويعد الرئيس السابق الذي جرده القضاء في نهاية حزيران (يونيو) من أهليته للانتخابات بسبب تضليل إعلامي، الخاسر الأكبر. فقد تمزق الحزب الليبرالي الذي يقوده هذا المعارض للإصلاح الذي أيده نحو خمس نوابه (20 من أصل 99).

مع هذا الإصلاح ستصبح الضرائب الخمس على الاستهلاك السارية حاليا واحدة هي ضريبة القيمة المضافة. وإلى جانب شفافية أكبر للمستهلكين، يفترض أن يحسن قبل كل شيء القوة الشرائية للفقراء بفضل إعفاء من الضرائب على عدد من المنتجات الأساسية. ويقضي نظام "استرداد المال" بإمكان استرداد ضرائب من قبل الأسر الأكثر تواضعا.

وقال براوليو بورجيس إن الإصلاح "مفيد للاستهلاك الجماعي، الصناعة رابحة أيضا مع انتهاء الضرائب المتتالية المدفوعة في كل من مراحل الإنتاج.

ويفترض أن يدرس مجلس الشيوخ النص قريبا وقد يدخل عليه تعديلات ويتعلق الأمر خصوصا بتحديد النسبة المئوية لضريبة القيمة المضافة التي يمكن أن تزيد على 25 في المائة ما يجعلها واحدة من أعلى النسب في العالم وأثارت انتقادات.

لكن بورجيس يرى أن هذا لا يعني زيادة في الضرائب على الاستهلاك المرتفعة أساسا في النظام الحالي، بل تذويبها في عديد من الضرائب.

وبعد إقرار النص، سيتم تطبيق الإجراءات الجديدة تدريجيا خلال فترة انتقالية تنتهي في 2032.