إجراءات فيتنامية "قاسية" لخفض معدلات الإقراض .. توجيه الائتمان لخدمة الإنتاج والنمو

جدد رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشين تعليمات للبنك المركزي في البلاد بتطبيق إجراءات قاسية لخفض متوسط معدلات الإقراض، أثناء توجيه الائتمان لخدمة الإنتاج وغيره من القطاعات التي تستحث النمو، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرج للأنباء أمس.

وقال رئيس الوزراء في منشور عبر الموقع الإلكتروني للحكومة إن نمو الائتمان خلال الشهور الستة الأولى من العام كان منخفضا، وكانت معدلات الفائدة على الإقراض التجاري لا تزال مرتفعة، ولدى كثير من الشركات صعوبات في الحصول على قروض جديدة.

وأوضحت بلومبيرج أن تشين طلب من البنك المركزي مواصلة إدارة السياسة النقدية بطريقة مرنة لدعم الشركات والنمو الاقتصادي عبر كبح جماح التضخم.

وكرر رئيس الوزراء دعوة المصارف التجارية إلى خفض التكاليف لتقليل معدلات الإقراض، وفي الوقت نفسه دراسة إجراء تعديلات لبيئة الإقراض من أجل زيادة فرص حصول الشركات على قروض.

وارتفع معدل نمو اقتصاد فيتنام لأول مرة منذ ثلاثة فصول، وهو ما يشير إلى أن الإجراءات الحكومية لتعزيز النمو ساعدت الاقتصاد الفيتنامي المعتمد على التجارة.

وذكر مكتب الإحصاء، أن إجمالي الناتج المحلي لفيتنام سجل خلال الربع الثاني من العام الحالي نموا 4.41 في المائة، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة "بلومبيرج" للأنباء آرائهم 3.8 في المائة سنويا.

وتراجع معدل التضخم في فيتنام خلال الشهر الماضي إلى 2 في المائة سنويا، مقابل 2.43 خلال أيار (مايو) الماضي، في حين كان متوسط توقعات المحللين 2.1 في المائة.

وشكلت موجة الحر والجفاف الحادة في شمال فيتنام في الأسابيع الأخيرة ضغطا على المستثمرين الأجانب، الذين يتحدثون عن خسائر كبيرة تلحق بهم بسبب انقطاع الكهرباء بشكل متكرر في البلد الآسيوي المضيف لمصانع شركات متعددة الجنسية.

في فيتنام الواقعة في جنوب شرق آسيا مصانع شركات كبيرة في قطاعات الإلكترونيات والسيارات والمنسوجات وغيرها، بينها شركتا "سامسونج" و"فوكسكون" موردة شركة "أبل".

لكن النموذج الاقتصادي لهذه الشركات لم يعد متأقلما مع تأثير الظروف الجوية الحادة، من تسجيل درجة حرارة قياسية في مطلع مايو (44.1 درجة مئوية) إلى انخفاض غير مسبوق لمستوى المياه.