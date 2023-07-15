المستهلكون الأوروبيون قد يضطرون قريبا لدفع مزيد من الأموال نظير الحلوى

قد يضطر المستهلكون في أوروبا قريبا إلى دفع مزيد من الأموال نظير الحلوى، حيث تؤدي موجات الحر الصيفية إلى ارتفاع أسعار السكر.

ويتفاوض مشترو ومنتجو السكر حاليا بشأن عقود موسم الحصاد 2023 - 2024، الذي يبدأ في تشرين الأول (أكتوبر)، وفقا لـ"الألمانية". وتشير مصادر مطلعة إلى زيادة الأسعار أكثر من ضعف ما كانت عليه منتصف العام الماضي.

ويعطي التراجع في إنتاج السكر العام الماضي بسبب الجفاف لمحة عما قد يكون عليه الوضع حال تكرر الوضع. وتراجع إنتاج السكر للموسم الحالي 2022 - 2023 بواقع 12 في المائة، مقارنة بالموسم السابق، ليصل إلى 14.6 مليون طن، أي أقل من تقديرات الاتحاد الأوروبي المبدئية بنحو مليون طن.

وفي حين وفرت العقود طويلة الأجل الحماية للشركات الكبيرة - وبالتالي المستهلكين- ضد الزيادات الكبيرة في الأسعار، ارتفعت الأسعار في السوق الفورية بواقع 58 في المائة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ما شكل ضغطا على محال الحلويات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وفي يناير الماضي سجلت أسعار السكر ارتفاعا في عديد من الدول الأوروبية، نتيجة لتناقص إنتاج السكر في الدول الرئيسة المنتجة له، ومنها الاتحاد الأوروبي.

ولأن السكر يدخل في إنتاج عديد من المواد الغذائية الضرورية، فلا شك أن هذا الارتفاع الشاهق في الأسعار، يضع أعباء إضافية على المستهلكين ويسهم في رفع معدل التضخم، أو إبطاء انخفاضه على الأقل.

وينتج السكر في 120 بلدا، و80 في المائة منه يأتي من قصب السكر، و20 في المائة من جذور الشمندر السكري. وخلافا للسائد في باقي بلدان العالم، ينتج أكثر من نصف السكر في الولايات المتحدة من جذور الشمندر السكري.

ويصل إنتاج السكر العالمي، حسب تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية لعام 2020، بـ 188 مليون طن متري، لكنه تراجع إلى 179 مليون طن 2021، حسب تقديرات شركة CZ.

وأكبر منتجي السكر لعام 2020 هو البرازيل التي بلغ إنتاجها 39.5 مليون طن، (أو 41.5 مليون طن حسب تقديرات شركة "CZ"). وتأتي بعدها الهند (33.7 مليون طُن) ثم الاتحاد الأوروبي (17.7 مليون طن) والولايات المتحدة (8.2 مليون طن) حسب الأرقام التي نشرها "معهد تكنولوجي الغذاء"، (IFT).

وفي 2021، تصدرت الهند الإنتاج العالمي بـ 36 مليون طن، بينما تراجع الإنتاج في البرازيل إلى ما يقارب 35 مليون طن حسب تقديرات شركة (CZ).